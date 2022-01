PENYEBAB pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, ngamuk ke PSSI jelang laga Timnas Indonesia vs Timor Leste akan dibahas dalam artikel ini. Aji Santoso mengamuk karena laga kedua Timnas Indonesia vs Timor Leste yang digelar pada 27 Januari 2022, hanya berjarak satu hari dengan laga lanjutan Liga 1 2021-2022 , Persebaya vs PSS Sleman, yakni 28 Januari 2022.

Jika benar digelar tanggal 28 Januari 2022, Persebaya tak bisa diperkuat lima pemain mereka yang tengah dipanggil Timnas Indonesia. Mereka ialah penjaga gawang Ernando Ari Sutaryadi, pemain belakang Rachmat Irianto dan Rizky Ridho, gelandang muda Marselino Ferdinan, dan satu pemain andalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 Ricky Kambuaya.

(Ricky Kambuaya kembali dipanggil Timnas Indonesia)

Aji Santoso mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengaturan jadwal kompetisi yang tak bersahabat dengan agenda Timnas Indonesia. Hal ini juga memengaruhi Persebaya yang terpaksa kehilangan lima pemain di tengah perebutan gelar juara Liga 1 2021-2022.

"Tentunya saya sampaikan dari awal kalau sama-sama menguntungkan, ya pertandingan Persebaya harusnya harus ditunda, karena kalau tanggal 27 mereka (Timnas Indonesia) main, tanggal 28 Persebaya main tentunya sangat mepet waktunya," kata Aji Santoso.

Pelatih kelahiran Kepanjen, Kabupaten Malang ini sebenarnya tak mempermasalahkan dan merasa bangga menyumbangkan pemain terbanyak untuk Timnas Indonesia. Tetapi, banyaknya pemain Persebaya yang dipanggil ke Timnas Indonesia membuatnya harus memutar otak dan tak bisa memanfaatkan tenaga lima pemain ini.

"Kami lima pemain yang dipanggil, beda dengan tim lain mungkin hanya dua, hanya tiga, kami lima pemain dipanggil (ke Timnas Indonesia)," ucap pelatih berusia 51 tahun ini.

Ia pun mengharapkan kebijakan kepada PSSI dan pengelola kompetisi untuk mengatur ulang laga Persebaya melawan PSS Sleman, yang rencananya dilaksanakan pada 28 Januari 2022. "Kami juga mengharapkan kebijakan untuk mengambil situasi seperti ini, diberi ruang sedikit. Karena neggak mungkin tanggal 27 (Januari) Timnas main (lawan Timor Leste), 28 (Januari) kami main, sangat tidak mungkin. Itu pasti harus ada reschedule, kita sama-sama fair Timnas bisa memakai pemain kami, kami pun juga seperti itu," tegas Aji Santoso. Persebaya Surabaya sendiri dalam trek tepat untuk juara Liga 1 2021-2022. Hingga pekan ke-20 Liga 1 2021-2022, Persebaya Surabaya duduk di posisi empat dengan 39 angka, terpaut empat poin dari Bhayangkara FC di puncak klasemen.