WAY KANAN - Anak seorang petani bernama Ngatemen bermimpi menjadi pesepakbola profesional, seperti pemain idolanya asal Argentina, Lionel Messi. yang kini main untuk Paris Saint-Germain (PSG).

Ngatemen berasal dari kampung Sidoarjo, Kabupaten Way Kanan, Kecamatan Umpu Semenguk, Lampung. Meski masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), Ngatemen sudah beberapa kali meraih prestasi, baik di klub maupun pribadi.

Salah satunya mengikuti Piala Menpora U-12 Di Magelang meski hanya sampai ke babak 8 besar. Selanjutnya, dia mengikuti kejuaraan yang diadakan oleh Forum Sekolah Sepakbola (FOSSBI) U-14 di Yogyakarta dan Palembang untuk mewakili Provinsi Lampung.

Dalam kejuaraan FOSSBI di Palembang, Sumatera Selatan tersebut, Ngatemen diganjar penghargaan pemain terbaik. Terakhir, dia mengikuti seleksi Timnas Pelajar U-15 yang seleksi pertamanya berlangsung di Solo, 2020, lalu seleksi kedua pada 2021 awal di Banten, dan seleksi ketiga atau terakhir di Medan Sumatera Utara (Sumut).

Diketahui, bahwa pemain, yang lolos di Sumut tersebut, akan mengikuti Kejuaraan Pelajar U-15 Dunia di Turki. Dia Mewakili Timnas Indonesia Pelajar Kemenpora U-15.

Kepada Media MNC Portal Indonesia, Minggu (9/1/2022), Ngatemen mengaku hobi dan bermain bola dari kecil sehingga punya cita-cita untuk jadi pesepakbola profesional.

Sewaktu kecil, Ngatemen beebrapa kali bermain bola tanpa sepatu. Sebab, orang tuanya tidak mampu untuk membelikan Ngatemen peralatan dan perlengkapan sepakbola yang memadai.

"Dulu, saya pernah minta dibelikan sepatu bola, tapi uangnya tidak ada kata ibu. Jadi, untuk beberapa lama saya tidak ada sepatu," ujarnya sedih.

Dia juga menceritakan keseharian orang tuanya, yaitu bertani dan bekerja serabutan, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan sekolah anak-anak. Lebih lanjut, Ngetemen mengutarakan, dia

akan mengikuti kejuaraan dunia di Negara Turki, mewakili Tim Nasional pelajar Indonesia U 15 bersama teman temannya dari negara setempat.

"Sebelum kami ke Turki, Bulan Januari ini kami mau TC dulu di Bogor selama sebulan,terus setelah itu baru berangkat,"ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan bentuk perhatian dari Kepala Daerah atau Bupati Way Kanan, H.Raden Adipati Surya kepadanya, kepadanya dengan menghadiahi bonus umroh atas prestasinya tersebut.

"Saya berangkat umrohnya setelah selesai pandemi covid-19 ini," ujarrnya.

Di tempat yang sama, teman bermain sepakbolanya, Yoga, menceritakan kesehariannya Ngatemen. Menurutnya Ngatemen selalu serius, rajin, gigih, dan giat dalam setiap momen, baik latihan maupun bertanding.

"Latihannya emang giat, disiplin orangnya, ramah dan baik," terang Yoga.

Yoga juga memuji permainan Ngatemen sebagai gelandang serang. Yoga pun berharap Ngatemen bisa tampil bagus di Turki.

"Harapan saya, Ngatemen pas di Turki paformanya bisa bagus, setelah itu bisa main di Timnas, LigaPro bahkan Internasional," harapnya.

Sementara itu, orang tua Ngatemen, Surani, menceritakan keseharian mereka sebagai petani dan bekerja serabutan di kebun. Itu dilakukan untuk menghidupi dan menyekolahkan keenam anaknya.

Ngatemen Hobi dan selalu bermain sepakbola dari kecil, menurut sang ibu. Dia dan suaminya juga sangat mendukung keberhasilan dan kesuksesan Ngatemen.

Mereka berharap dan mendoakan supaya Ngatemen bisa jadi pesepakbola profesional di kancah nasional maupun internasional.

Beruntung bagi Ngetemen, saat masuk ke jenjang pendidikan SMA, dia mendapatkan beasiswa di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Kota Metro (SMANO). Hal tersebut berkat prestasinya di sepakbola, baik bersama klub dan sekolah.

Di tempat terpisah, pelatihnya, Yobi Friyadi, menyatakan, bahwa kemampuan Ngatemen dipantau oleh teleskoting nasional sejak tampil di Piala Menpora U-14 Nasional 2019.

"Sering meraih trofi best player dan top skor sejak umur 11 tahun," kata Yobi tentang Ngatemen.

Yobi menambahkan, bahwa banyak pelatih pelatih dari kabupaten atau kota lain menjuluki Ngatemen dengan nama Cristiano Ngatemin.

"Harapan dan pesan saya sebagai bapak angkatnya sekaligus pelatihnya. Ngatemen bisa membahagiakan kedua orang tua dan keluarganya serta mengangkat derajat keluarganya, dapat mengharumkan nama Way kanan, Lampung maupun bangsa Indonesia," harap Yobi.

"Pesan saya tetaplah gigih berlatih & disiplin, rendah hati dan tetap semangat. semoga dia juga menjadi contoh adek adik juniornya di SSB Way kanan agar bisa dapat termotivasi dan lebih giat lagi latihan," tutupnya.

Berikut adalah prestasi Ngatemen:

Kabupaten

-Top skor Piala Soeratin U-13 Zona Way kanan,

- The best player Piala Soeratin U15 Zona Way Kanan.

Provinsi

- Top skor Piala Dream Come True (DCT) Bandar Lampung

- The best player Infa Cup Lampung Timur

- The best player Bandar Lampung Championship

- Top skor Piala Menpora U-12 Lampung Timur

- The best player Piala FSL Lampung, Lampung Timur

Nasional

- The best player Kejurnas FOSSBI U-12 Yogyakarta

- The best player Youth Soccer Palembang.