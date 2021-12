LONDON – Laga Boxing Day Liga Inggris 2021-2022 yang harus ditunda bertambah. Kini, giliran laga Burnley vs Everton resmi ditunda.

Penyebabnya, laga pada pekan ke-19 Liga Inggris 2021-2022 itu harus ditunda karena banyaknya pemain yang mengalami cedera dan Covid-19 yang menghantam kubu Everton. Dengan begitu, lawatan Everton ke markas Burnley, Stadion Turf Moor, yang sejatinya digelar pada Minggu 26 Desember 2021 malam WIB akan dijadwal ulang.

Sang pelatih Everton, Rafael Benitez, sebenarnya sudah mengajukan permintaan pada Kamis 23 Desember 2021 untuk menunda pertandingan tersebut. Namun, permintaannya ditolak oleh pihak Premier League.

Benitez saat itu meminta untuk menunda pertandingan tersebut lantaran cedera dan lonjakan Covid-19 yang sedang melanda Everton. Maka dari itu, dirinya berharap laga melawan Burnley dapat ditunda.

“Dengan cedera dan hal positif (Covid-19) yang kami miliki, kami berharap pertandingan akan ditunda. Seperti di banyak pertandingan lain (yang ditunda) untuk mencoba dan menjaga integritas liga, karena Ana kehilangan begitu banyak pemain,” ucap Benitez, dikutip dari Sky Sports, Sabtu (25/12/2021).

Namun kini, permintaan Benitez dikabulkan oleh pihak Premier League. Sebab, mereka telah meninjau pertimbangan tersebut dan menetapkan pertandingan antara Burnley vs Everton resmi ditunda.

“Dewan meninjau permintaan klub hari ini untuk menunda pertandingan tersebut karena cedera lebih banyak lagi dalam skuad mereka,” tulis pernyataan Premier League.

“Mereka menyimpulkan klub itu tidak akan dapat memenuhi pertandingan mereka akhir pekan ini karena jumlah pemain yang tersedia tidak mencukupi untuk bertanding akibat kasus Covid-19 dan cedera,” lanjutnya.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dan gangguan yang disebabkan oleh rencana perayaan para pendukung tersebut,” sambungnya.

Itu artinya, pertandingan Burnley vs Everton menjadi laga ketiga Boxing Day yang harus ditunda karena lonjakan kasus Covid-19. Sebelumnya, pertandingan Liverpool vs Leeds United dan Wolverhampton vs Watford juga resmi ditunda.