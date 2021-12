LIVERPOOL – Virgil van Dijk tak ikut bermain di laga Liverpool vs Newcastle United dalam pekan ke-17 Liga Inggris 2021-2022. Penyebab absennya bek andalan Liverpool itu pun akhirnya terungkap.

Van Dijk ternyata harus absen karena positif terpapar virus Covid-10. Hal itu diketahui sesaat sebelum laga pekan ke-17 Liga Inggris 2021-2022 digelar di Stadion Anfield, Jumat (17/12/2021) dini hari WIB.

Menjelang laga penting ini, Liverpool kehilangan tiga pemain. Selain Van Dijk, dua pemain lainnya, Fabinho dan Curtis Jones juga positif Covid-19, sehingga tak bisa bermain.

“Fabinho, Curtis, dan Virgil van Dijk melewatkan pertandingan Liga Inggris melawan Newcastle United. Mereka positif tertular Covid-19,” bunyi pernyataan resmi Liverpool.

Kejadian ini pun memaksa pihak Liverpool memeriksa ulang pemain lainnya. Beruntung, tidak ada kasus tambahan lain terlepas ketiga penggawa tersebut, dan pertandingan bisa berlangsung.

“Ketiga pemain itu sudah menjalani isolasi. Semua anggota Liverpool, termasuk semua pemain dan staf menjalani tes ulang. Hasilnya, tidak ada kasus positif yang ditemukan,” lanjutnya.

Kasus Covid-19 memang melonjak secara drastis dalam beberapa hari terakhir. Hal itu menyebabkan setidaknya lima pertandingan yang tak bisa diselenggarakan pada akhir pekan ini dan harus ditunda.

Pertandingan itu antara lain Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace, West Ham United vs Norwich City, Everton vs Leicester, dan Manchester United vs Brighton. Belum diketahui pasti kapan laga-laga tersebut akan digelar kembali.