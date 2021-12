LONDON – Laga Leicester City versus Tottenham Hotspur pada pekan ke-17 Liga Inggris 2021-2022 resmi ditunda, Kamis (16/12/2021). Penundaan dampak lonjakan kasus Covid-19 varian omicron di Inggris.

Pertandingan seharusnya berlangsung Stadion King Power, Leicester, Inggris, Jumat (17/12/2021) 02.30 WIB. Namun, pertandingan tersebut kini harus dibatalkan.

Melansir dari ESPN, duel antara Leicester vs Tottenham dibatalkan karena varian baru Covid-19 yaitu Omicron telah melonjak di Inggris. Sebelumnya, kedua klub memang telah mengajukan permintaan untuk penundaan pertandingan tersebut. Akan tetapi, permintaan tersebut oleh pihak Liga Inggris pada awal pekan kemarin.

Dengan dibatalkannya pertandingan tersebut, artinya Tottenham telah melewatkan tiga pertandingan. Yang mana pertandingan di Liga Konferensi Eropa kontra Stade Rennais dan Brighton and Hove Albion pada pekan lalu.

Dua pertandingan tersebut dibatalkan karena adanya pemain dan staf yang terpapar virus Covd-19. Tottenham juga sempat menutup tempat latihan mereka. Setidakknya terdapat 15 yang di antaranya merupakan pemain dan staf yang positif Covid-19.

Sementara di kubu Leicester, Brendan Rodgers selaku pelatih mengkonfirmasi bahwa terdapat sembilan pemain yang absen karena terpapar Covid-19 dan mengalami cedera. Keadaan tersebut menjadikan pertandingan melawan Tottenham harus ditunda.

Sebelumnya, kabar buruk juga melanda skuad Man United. Mereka juga melewatkan pertandingan melawan Brentford karena adanya pemain dan staf yang terpapar Covid-19. Tim berjuluk The Red Devils itu juga sempat menutup tempat latihannya dan kemarin telah berlatih kembali.

Akan tetapi, setelah kembali berlatih, kasus positif Covid-19 skuad Man United dilaporkan mengalami lonjakan. Hal tersebut juga bisa berdampak pada pertandingan mereka melawan Brighton di Stadion Old Trafford pada Sabtu (18/12/2021) mendatang. Bukan tidak mungkin pertandingan tersebut juga terancam ditunda.

Itu artinya, sampai saat ini sudah ada empat pertandingan Liga Inggris yang telah ditunda. Diantaranya yaitu Tottenham Hotspur vs Brighton, Man United vs Brentford, Burnley vs Watford.