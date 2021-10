5 Atlet olahraga lain yang mengidolakan Cristiano Ronaldo memahami betul kualitas olah bola yang dimiliki CR7. Atlet olahraga lain yang dimaksud di sini adalah, atlet yang bergelut di cabang olahraga non-sepakbola.

Atlet-atlet yang disebut di bawah ini kagum dengan sederet aksi yang ditunjukkan Cristiano Ronaldo di lapangan hijau. Lantas, siapa saja atlet yang dimaksud?

Berikut 5 atlet olahraga lain yang mengidolakan Cristiano Ronaldo:

5. LeBron James (Basket)

Siapa tak tahu power forward LA Lakers, LeBron James? Pebasket 36 tahun ini merupakan salah satu yang terbaik di bidangnya. Empat gelar pemain terbaik NBA jadi bukti kehebatan LeBron James. Di balik semua prestasinya, LeBron James mengagumi Cristiano Ronaldo, terutama saat CR7 mencetak gol salto ke gawang Juventus di leg II perempatfinal Liga Champions 2017-2018.

"Apakah Anda tidak merasa terhibur? @cristiano itu sangat tidak adil. Keren," tulis LeBron James di akun Instagram-ya, @KingJames, kelar pertandingan Real Madrid vs Juventus pada Rabu, 4 April 2018.

4. Rafael Nadal (Tenis)

Koleksi 20 gelar grand slam merupakan bukti Rafael Nadal salah satu petenis terbaik di dunia. Meski bergelimang gelar, petenis yang dijuluk raja tanah liat ini tidak besar kepala. Ia tak segan memuji Cristiano Ronaldo yang notabene kenal dekatnya.

“Saya ingin mengucapkan selamat atas tahun yang Anda miliki. Saya melihat Anda sebagai contoh fantastis bagi generasi muda,” kata Rafael Nadal saat memberi selamat atas keberhasilan Cristiano Ronaldo memenangkan trofi Ballon dOr 2013.

3. Fabio Quartararo (MotoGP)





Nama Fabio Quartararo sedang naik daun atas keberhasilannya menjadi kampiun MotoGP 2021. Pembalap asal Prancis berusia 21 tahun ini dikenal sebagai pengagum Cristiano Ronaldo.

Terbukti ketika memenangkan MotoGP Portugal medio April 2021, El Diablo –julukan Quartararo– melakukan selebrasi “Sii” ala Cristiano Ronaldo. Sebelum Cristiano Ronaldo pindah ke Manchester United, Quartararo juga sempat foto bareng CR7 sambil memegang jersey Juventus.

2. Fernando Alonso (F1)





Juara dunia dua kali F1, Fernando Alonso, diketahui sebagai pengidola Cristiano Ronaldo. Karena itu, Fernando Alonso tak segan menyebut Cristiano Ronaldo lebih hebat ketimbang Lionel Messi.

"Cristiano lebih oke ketimbang Messi," kata Alonso mengutip dari Four Four Two.

1. Khabib Nurmagomedov (UFC)







Di posisi puncak ada mantan juara UFC kelas ringan, Khabib Nurmagomedov. Petarung asal Rusia yang dikenal sebagai penganut Islam yang taat, terang-terangan menyebut Cristiano Ronaldo sebagai pesepakbola terhebat di dunia.

“Cristiano Ronaldo adalah yang terbaik, terus lakukan pekerjaanmu. Jagoan, Anda menginspirasi jutaan orang di seluruh Dunia @Cristiano,” tulis Khabib di akunnya (@TeamKhabib)

Khabib Nurmagomedov dan Cristiano Ronaldo dikenal bersahabat. Bahkan, keduanya kerap ngobrol secara live di Instagram.