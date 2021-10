PREDIKSI line up Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Taiwan di leg II playoff Kualifikasi Piala Asia 2023 coba disusun Okezone. Laga Timnas Indonesia vs Taiwan akan dilangsungkan di Stadion Chang Arena, Buriram, Thailand, pada Senin (11/10/2021) pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diprediksi kembali menurunkan pola andalannya yakni 4-2-3-1. Hanya saja, diprediksi ada sejumlah perubahan susunan pemain dalam laga kali ini.

(Shin Tae-yong akan menurunkan susunan pemain terbaiknya di laga Timnas Indonesia vs Taiwan)



Di posisi penjaga gawang, kiper Barito Putera Muhammad Riyandi diprediksi masih jadi andalan. Kemudian, empat bek sejajar dipercayakan kepada kuartet Asnawi Mangkualam, Victor Igbonefo, Fachruddin Aryanto dan Pratama Arhan.

Pratama Arhan kemungkinan diturunkan sejak awal laga karena Miftah Sani sempat mengalami masalah pada kakinya di laga pertamanya. Kemudian untuk gelandang double pivot, masih dipercayakan kepada Evan Dimas dan Rachmat Irianto.

Rachmat Irianto berperan sebagai pemutus serangan Taiwan di laga pertama. Karena itu, pemain Persebaya Surabaya ini diprediksi kembali menjadi andalan.

Selanjutnya untuk posisi winger kanan, Irfan Jaya diprediksi masih jadi andalan. Untuk winger kiri, Witan Sulaeman atau Ramai Rumakiek dapat dioperasikan.

Sebelumnya, Ramai Rumakiek yang mencetak gol di laga pertama, sempat mengalami cedera pada kakinya. Hanya saja, dokter Timnas Indonesia mengatakan Ramai Rumakiek cuma mengalami cedera ringan dan siap kembali merumput. (Ramai Rumakiek cetak gol pertama di laga Timnas Indonesia vs Taiwan) Selanjutnya, Ricky Kambuaya kembali beroperasi sebagai second striker, mendukung penyerang tunggal Kushedya Yudo. Jadi, sanggupkah komposisi pemain ini membantu Timnas Indonesia memenangkan pertandingan? Timnas Indonesia menang 2-1 atas Taiwan dalam laga yang dilangsungkan, Kamis 7 Oktober 2021. Untuk lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023, Timnas Indonesia hanya butuh hasil imbang dalam laga nanti malam. Berikut prediksi line up Timnas Indonesia vs Taiwan: (4-2-3-1): Muhammad Riyandi; Asnawi Mangkualam, Fachruddin Aryanto, Victor Igbonefo, Pratama Arhan; Rachmat Irianto, Evan Dimas; Witan/Rumakiek, Irfan Jaya, Ricky Kambuaya; Kushedya Yudo.