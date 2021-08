HASIL playoff Liga Champions 2021-2022 semalam membawa tiga tim melengkapi slot tersisa di fase grup. Ketiga tim itu ialah Shakhtar Donetsk, RB Salzburg, dan Sheriff Tiraspol.

Ya, sebanyak tiga pertandingan tersaji di babak playoff Liga Champions 2021-2022 pada Kamis (26/8/2021) dini hari WIB. Tiga pertandingan tersebut memperebutkan slot tersisa untuk lolos ke fase grup Liga Champions 2021-2022.

Tiga pertandingan itu mempertemukan Shakhtar Donetsk vs AS Monaco, Dinamo Zagreb vs Sheriff Tiraspol, dan Brondby vs RB Salzburg. Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol dan RB Salzburg menjadi tiga klub yang berhak lolos ke fase grup Liga Champions 2021-2022.

Untuk Shakhtar Donetsk, mereka menyegel tiket ke fase grup usai menahan imbang AS Monaco di leg II. Bermain di Stadion Metalist, Khakiv, Ukraina, Shakhtar Donetsk melakukan comeback fantastis setelah tertinggal 0-2 di babak pertama.

Shakhtar berhasil mencetak gol penyama kedudukan lewat Marlos (74’) dan gol bunuh diri Ruben Aguillar (114’) 2-2. Skor 2-2 yang bertahan hingga akhir laga sudah cukup untuk membawa Shakhtar Donetsk lolos ke fase grup. Sebab, mereka unggul secara agregat skor atas AS Monaco dengan skor 3-2.

Di sisi lain, hasil imbang juga mewarnai laga Sheriff Tiraspol vs Dinamo Zagreb. Dengan keadaan tertinggal agregat 0-3, Dinamo Zagreb gagal membalikkan keadaan maupun memperkecil ketertinggalan dalam laga leg kedua playoff Liga Champions 2021-2022 ini.

Hasilnya, kedua tim sama kuat 0-0 di pertandingan tersebut. Dengan begitu, Sheriff Tiraspol menjadi klub pertama asal Moldova yang lolos ke fase grup Liga Champions.

Terakhir, ada laga RB Salzburg vs Brondby. Salzburg berhasil berjaya di kandang Brondby pada Kamis (26/8/2021) dini hari WIB. Unggul secara agregat dengan skor 2-1 atas Brondby, RB Salzburg tak mau menganggap remeh tim tuan rumah. Hasilnya, tim asuhan Mathhias Jaissle kembali menang 2-1 di kandang Brondby. Hasil ini membawa mereka lolos ke fase grup Liga Champions 2021-2022 dengan agregat skor 4-2. Dengan demikian, lengkap sudah tim yang akan bertanding di Liga Champions 2021-2022 pada fase grup. Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol, dan RB Salzburg menyusul Benfica, Young Boys, dan Malmo yang lolos sebelumnya di playoff Liga Champions 2021-2022. Berikut hasil lengkap playoff Liga Champions 2021-2022: Shakhtar Donetsk vs AS Monaco: 2-2, Agregat Skor 3-2 Sheriff Tiraspol vs Dinamo Zagreb: 0-0, Agregat Skor 3-0 RB Salzburg vs Brondby: 2-1, Agregat Skor 4-2