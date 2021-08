JADWAL Liga Inggris malam ini, Sabtu (21/8/2021) sudah dirilis. Rangkaian pekan kedua Liga Inggris 2021-2022 malam ini bakal dibuka dengan laga Liverpool vs Burnley di Stadion Anfield mulai pukul 18.30 WIB.

Awal tahun ini, Burnley pernah menjadi klub yang mengakhiri rekor kandang gemilang Liverpool. Kendati demikian, tim besutan Jurgen Klopp kini akan menyambut kembalinya para suporter mereka di Anfied, sehingga memiliki motivasi tambahan untuk memenangkan pertandingan. Selain itu, saat ini Liverpool berstatus sebagai tim dengan rentetan tanpa terkalahkan terpanjang di Liga Inggris yakni 11 laga beruntun.

Kembalinya atmosfer Anfield dan momentum positif, bisa saja terancam dirusak oleh Burnley yang berusaha bangkit dari kekalahan di pekan pembuka. Namun, kemenangan condong ke Liverpool.

Kemudian pada pukul 21.00 ada laga Manchester City vs Norwich City. Manchester City mengusung misi mereparasi awal musim mereka yang tidak berjalan sesuai rencana saat menjamu Norwich City.

Setelah menutup musim lalu dengan tertundanya ambisi menjadi jawara Liga Champions karena dikalahkan Chelsea, Manchester City juga menandai laga pembuka kompetisi sepakbola di Inggris dengan kekalahan lain melawan Leicester City di ajang Community Shield.

Nasib tim besutan Pep Guardiola juga rupanya belum berubah saat mereka menelan kekalahan 0-1 di kandang Tottenham Hotspur di laga pembuka Liga Inggris 2021-2022 pekan lalu. Norwich City yang mengawali musim mereka setelah promosi dengan kekalahan telak 0-3 melawan Liverpool, terancam jadi pelampiasan kekecewaan yang dirasakan Manchester City dalam beberapa pertandingan sebelumnya.

Kendati demikian, Manchester City tentu tidak boleh jemawa mengingat, dua tahun silam pernah menderita kekalahan mengejutkan kontra Norwich walau dalam pertemuan terakhir mereka menang telak 5-0 di Etihad.

Berbarengan dengan Manchester City vs Norwich, tiga pertandingan lain dimainkan yakni Leeds United vs Everton, Crystal Palace vs Brentford dan Aston Villa vs Newcastle United.

Setelah mengawali musim dengan kekalahan telak 1-5 di Old Trafford, Leeds United kini mengusung raihan tiga kemenangan kandang di Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak Agustus 2001 saat menjamu Everton di Elland Road. Sebaliknya pelatih Everton Rafa Benitez tentu berharap bisa melanjutkan era baru positif untuk Everton setelah memenangi laga pekan pembuka. (Leeds United mencoba bangkit setelah dikalahkan Manchester United di pekan perdana) Di Villa Park, tuan rumah punya bekal enam laga kandang nirkalah kontra Newcastle. Di kubu tim tamu, Joe Willock yang diperkenalkan musim lalu berpeluang masuk dalam klub ekslusif sebagai salah satu pemain yang sukses mencetak gol dalam delapan penampilan beruntun di Liga Premier. Sementara itu, pertemuan Crystal Palace kontra Brentford di Selhurst Park bakal menandai pertandingan kompetitif pertama kedua tim London itu sejak Agustus 1982. Brentford tentu berharap bisa melanjutkan awal musim debut mereka yang positif, sedangkan Patrick Vieira berkesempatan jadi pelatih Crystal Palace pertama yang memenangi laga kandang perdana setelah Alan Pardew pada 2015. Rangkaian pertandingan Sabtu malam ini akan ditutup dengan Brighton & Hove Albion menjamu Watford di Stadion Amex. Keduanya sama-sama meraih kemenangan di pekan pembuka tapi Brighton punya bekal nirkalah tiap menjamu Watford dalam tiga pertemuan di era Liga Premier Inggris. Berikut jadwal pertandingan Liga Inggris malam ini, Sabtu 21 Agustus 2021: 18.30 Liverpool vs Burnley 21.00 Manchester City vs Norwich City 21.00 Leeds United vs Everton 21.00 Crystal Palace vs Brentford 21.00 Aston Villa vs Newcastle United 23.30 Brighton & Hove Albion vs Watford