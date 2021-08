JAKARTA - Mega bintang Lionel Messi kini telah bergabung dengan Paris Saint-Germain (PSG). Dengan bayaran yang sangat fantastis, Messi diharapkan bisa memenuhi ekspektasi para penggemarnya di PSG. Mampukah Messi mewujudkannya? Akankah performanya sebaik ketika membela Barcelona? Simak terus beritanya di News RCTI+ yang akan selalu memberikan perkembangan yang update setiap gerak gerik Messi di klub barunya tersebut.

Kompetisi liga utama di Benua Eropa kembali bergulir. Klub-klub unggulan pun telah mempersiapkan diri untuk memasuki musim kompetisi 2021/2022, dengan membeli pemain-pemain baru untuk memperkuat timnya masing-masing. Perpindahan pemain dengan nilai transfer selangit pun menghiasi pemberitaan dalam beberapa pekan terahir ini. Terkait transfer pemain, dunai sepakbola pun dihebohkan dengan kepindahan mega bintang Lionel Messi dari Barcelona, Spanyol ke Paris Saint-Germain (PSG), Prancis.

Dunia sepakbola pun geger. Betapa tidak setelah 21 tahun akhirnya Messi dan Barcelona berpisah. Sepanjang menjadi pemain Barca, Messi telah memberikan 34 piala/gelar untuk klub. Semua gelar di level klub berhasil diraih Barca bersama Messi. Demikian juga Messi, berhasil meraih penghargaan tertinggi sebagai pemain sepakbola, Ballon d’Or, sebanyak enam kali saat berseragam Barcelona.

Tak heran bila Messi telah menjadi ikon bagi Barcelona. Membicarakan Barcelona tak akan lepas dari Messi. Sebegitu dekatnya hubungan antara Barcelona dan Messi, konon kabarnya management Barcelana selalu meminta pertimbangan Messi jika ingin membeli atau menjual pemain. Tak salah jika semua yang terlibat di kancah sepakbola akan berpikir Messi akan mengakhiri kariernya sebagai pemain di Barcelona.

Tapi takdir berkata lain, kini Messi berseragam PSG. Kepergiannya dari Barcelona, tidak hanya menjadi pukulan telak bagi klub tersebut tapi juga La Liga, Liga Utama Spanyol. La Liga seperti kehilangan daya tariknya. Sebelumnya ditinggal Cristiano Ronaldo ke Juventus, kini disusul Messi ke PSG. Sebaliknya Ligue 1, sebagai Liga Utama di Prancis, seperti ketiban berkah dengan kehadiran Messi di PSG. Daya tarik dari Liga Prancis dipastikan akan terdongkrak naik. Selama ini Ligue 1 memang tengah berusaha untuk menjadi salah satu penyelenggara liga terbaik di Eropa.

Sekarang penggemar sepak bola tidak sabar lagi untuk melihat kolaborasi pemain-pemain hebat di PSG. Ada Naymar-Mbappe dan juga Angel de Maria. Ditambah Messi, wajar saja jika banyak yang menyebut skuad yang dimiliki oleh PSG sebagai dream team. Bagi penggemar sepak bola di Tanah air, kini juga bisa melihat aksi-aksi Messi berseragam PSG melalui RCTI+. Melalui kanal ini dapat disaksikan setiap pekannya live pertandingan Ligue 1, secara gratis.

Usia Messi tidak muda lagi, kini sudah 33 tahun. Itu salah satu sebabnya PSG hanya mengontrak Messi selama 2 tahun plus opsi perpanjangan satu tahun. Apakah Messi masih mampu berbuat banyak untuk PSG? Banyak yang menilai Messi masih belum habis. Karena dia bukan pemain sepak bola biasa. Messi masih haus gelar. Salah satu buktinya, pada Juli 2021 lalu, dia baru saja berhasil membawa Argentina menjadi juara Copa America 2021.

Tapi Messi juga manusia biasa, usia sedikit banyak pasti akan mempengaruhi penampilannya di lapangan. Kemudian mampukah ia beradaptasi di Prancis, itu juga masih harus dijawabnya, di musim pertamanya bersama PSG. Mampukah ia move on dari Barca, sehingga bisa membawa PSG Juara Liga Champion? Apa yang bisa dilakukan Messi untuk PSG dan juga Ligue 1 sebagai pemain sepak.bola bergaji paling tinggi di dunia, 35 juta euro per tahun, atau sekitar 104 ribu euro setara dengan Rp1,75 miliar per hari. Semua kiprah mengenai Messi yang kini telah hijrah di Negeri Menara Eiffel itu dapat disimak di News RCTI+.

