BABAK perempatfinal Piala Eropa 2020 mulai dilangsungkan pada Jumat, (2/7/2021) pukul 23.00 WIB. Sebanyak empat laga akan digelar, pertandingan Swiss vs Spanyol menjadi partai pembuka.

Selain Swiss vs Spanyol, tiga laga lain mempertemukan Belgia vs Italia, Republik Ceko vs Denmark dan Ukraina vs Inggris. Dari laga-laga di atas, ada sejumlah pemain yang diprediksi bersinar di babak perempatfinal Piala Eropa 2020. Siapa saja?

Berikut 5 pemain yang diprediksi bersinar di perempatfinal Piala Eropa 2020.

5. Harry Kane (Inggris)





Kepercayaan diri Harry Kane sedang tinggi-tingginya. Penyerang milik Tottenham Hotspur ini baru membuka rekening golnya di Piala Eropa 2020 ketika Inggris menang 2-0 atas Jerman di babak 16 besar.

Terlebih, lawan Inggris di babak perempatfinal Piala Eropa 2020 hanya sekelas Ukraina, tim yang baru menang satu kali dalam empat laga di waktu normal. Jadi, jangan heran jika Harry Kane menggila di laga Ukraina vs Inggris.

4. Joakim Maehle (Denmark)







Joakim Maehle dalam performa memukau. Wing back milik Atalanta ini selalu mencetak gol dalam dua laga terkini yang dijalani Denmark di Piala Eropa 2020. Ia masing-masing mengemas satu gol saat Denmark menang 4-1 atas Rusia dan 4-0 kontra Wales.

Meski begitu, Joakim Maehle takkan melupakan pertahanan yang notabene tugas utamanya. Mentas sebagai wing back kiri, Joakim Maehle akan berduel dengan winger kanan Republik Ceko (Lukas Masopust) dan fullback kanan (Vladimir Coufal).

3. Raheem Sterling (Inggris)

Tak disangka, Raheem Sterling merupakan mesin gol Inggris di Piala Eropa 2020. Dari empat gol yang dibuat Inggris di Piala Eropa 2020, tiga di antaranya dilesakkan pemain Manchester City ini. Meski terkenal egois, tapi terkadang kehadiran Sterling sangat dibutuhkan. Jadi berapa gol yang dibuat Sterling di laga kontra Ukraina? 2. Federico Chiesa (Italia)

Federico Chiesa berpotensi menjadi starter di laga Belgia vs Italia. Winger kanan milik Juventus ini dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencetak gol perdananya di Piala Eropa 2020 dalam laga Italia vs Austria. Kemampuan menggiring bola dan ketenangan di depan gawang lawan, jadi kelebihan yang dimiliki mantan pemain Fiorentina tersebut. Kecepatan Chiesa diprediksi dapat mengobrak-abrik sisi kiri pertahanan Belgia yang dikawal Jan Vertonghen. 1. Pablo Sarabia (Spanyol)

Pablo Sarabia baru mengemas empat caps sebelum tampil membela Timnas Spanyol di Piala Eropa 2020. Namun, winger PSG ini langsung moncer Bersama skuad La Furia Roja -julukan Spanyol– di Piala Eropa 2020. Sempat jadi cadangan di dua laga awal, Pablo Sarabia kemudian mentas sebagai starter di dua laga terakhir. Ternyata, kehadiran Pablo Sarabia di starting XI mendongkrak ketajaman Spanyol. Tercatat dalam dua laga terakhir, Spanyol mengemas 10 gol! Pablo Sarabia pun menjadi top skor Spanyol dengan koleksi dua gol. Karena itu, aksi Sarabia berpotensi sulit dibendung di laga kontra Swiss. Saksikan siaran langsung pertandingan UEFA EURO 2020 di iNewsTV