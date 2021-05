DUBAI – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia harus susah payah dan kerja keras untuk melahap materi dari pelatih Shin Tae-yong. Salah satunya adalah angkat beban.

Timnas Indonesia menjalani latihan fisik di gym fitness center JA (Jebel Ali) Resorts and Hotels, Dubai, Uni Emirat Arab pada Jumat 21 Mei 2021 pagi. Egy Maulana Vikri dkk fokus pada gerakan pull up dan pull down.

Pelatih fisik Timnas Indonesia, Lee Jae-hong membagi skuad Garuda menjadi dua kelompok saat menjalani tiga sesi latihan. Mereka memulai fitness dengan senam dan aerobik sebagai pemanasan.

Baca juga: Sehat Banget, Ini Makanan Timnas Indonesia Selama di Dubai

Selama sesi latihan ini, para pemain terlihat kesulitan mengangkat berat beban yang semakin bertambah tiap sesinya. Terpasang raut wajah kesakitan dari Evan Dimas dkk.

Baca juga: Pemain Lechia Gdansk Jagokan Timnas Indonesia Dibanding Afghanistan

Hal ini diakui Evan Dimas yang dengan susah payah melakukan gerakan incline benchpress pada foto yang diunggah website resmi PSSI. Menurutnya, ia harus mengerahkan seluruh tenaga yang dipunya dalam latihan kali ini.

“Sesi pertama masih ringan, kedua dan ketiganya, mulai terasa berat. Saya berusaha bagaimana bisa mengatasi keterbatasan diri dengan mengerahkan semua tenaga serta kemampuan saya untuk bisa menarik dan mengangkat beban tersebut,” ucap Evan Dimas mengutip laman resmi PSSI, Sabtu (22/5/2021)

Melihat para penggawa Timnas berlatih serius, Lee Jae-hong mengapresiasi mereka. Lee bahkan percaya para pemain dapat mengerahkan tenaga sampai batas kemampuannya sendiri. Lee pun tak ayal akan terus menggenjot fisik skuad Garuda sampai laga uji coba terdekat melawan Afghanistan pada 25 Mei mendatang. Pelatih fisik bawaan Shin Tae-yong ini melihat potensi besar pada skuad Timnas. “Meski mereka kelelahan, namun saya apresiasi usaha dari mereka untuk bisa menuntaskan tugas yang diberikan. Ini baru awal, ada beberapa pemain yang bisa melakukannya dengan baik dan usaha untuk terus menembus batas-batas kemampuan diri mereka,” ucap pelatih yang baru bergabung di Dubai pada Rabu 19 Mei 2021 lalu. Tersebut. “Saya harapkan mereka bisa terus mencapai kemampuam maksimalnya. Karena, saya melihat adanya potensi dari para pemain,” tutur Lee. Timnas Indonesia berada di dubai untuk melakoni laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Skuad Garuda akan melawan Thailand pada 3 Juni, lalu Vietnam 7 Juni, dan terakhir UEA pada 11 Juni 2021.