MANCHESTER – Manchester United melawan AS Roma di semifinal Liga Eropa 2020-2021. Leg I berlangsung di kandang Man United, Old Trafford, Jumat (30/4/2021), dini hari WIB.

Man United lebih mendominasi permainan ketimbang AS Roma yang mengandalkan serangan balik. Man United pun memaksimalkan dominasi itu untuk membantai AS Roma 6-2. Kemenangan besar itu jadi modal penting bagi Man United untuk melakoni leg II di kandang AS Roma, Stadion Olimpico, sepekan dari sekarang.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man United memulai babak pertama dengan apik. The Red Devils -julukan Man United- unggul lebih dulu pada menit kesembilan setelah Bruno Fernandes mencatatkan namanya di papan skor usai memaksimalkan operan Edinson Cavani.

Namun, enam menit berselang, AS Roma mampu menyamakan kedudukan berkat tendangan penalti Lorenzo Pellegrini. Penalti diberikan wasit pada AS Roma karena handball Paul Pogba di kotak terlarang.

Man United berusaha keras untuk mendapatkan keunggulannya lagi. Akan tetapi, gol justru tercipta untuk AS Roma pada menit ke-33 melalui aksi Edin Dzeko yang mengeksekusi umpan tarik Pellegrini.

Setelah tertinggal, Man United kesulitan untuk menembus pertahanan AS Roma yang makin rapat. Saat waktu turun minum tiba, Man United pun tertinggal 1-2 dari I Lupi -julukan AS Roma.

Babak Kedua Man United mampu menyamakan kedudukan saat babak kedua baru berjalan tiga menit. Cavani membobol gawang AS Roma usai menerima umpan Bruno Fernandes. Setelah kedudukan imbang, The Red Devils terus menekan AS Roma demi mendapatkan keunggulan mereka lagi. AS Roma pun merapatkan barisan pertahanan sambil sesekali melancarakan serangan balik. Man United mendapatkan gol ketiga mereka melalui Cavani pada menit ke-64. Pemain asal Uruguay itu mencatatkan gol keduanya usai memaksimalkan bola muntah hasil tembakan Aaron Wan-Bissaka. Keunggulan Man United bertambah pada menit ke-71 melalui penalti Bruno Fernandes. Penalti diberikan pada Man United karena pelanggaran Chris Smalling terhadap Cavani. Paul Pogba ikut mencetak gol untuk Man United pada menit ke-75 usai menyundul umpan lambung Bruno Fernandes. Mason Greenwood menambah keunggulan Man United pada menit ke-86 dengan sepakan kerasnya yang merobek jaring gawang AS Roma. Skor 6-2 untuk kemenangan Man United atas AS Roma tidak berubah hingga pertandingan berakhir. Kemenangan besar itu membuat Man United hampir pasti lolos ke final Liga Eropa musim ini. Susunan pemain Man United vs AS Roma: Man United (4-2-3-1): David de Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire (c), Luke Shaw; Scott McTominay, Fred (Nemanja Matic, 83’); Marcus Rashford (Mason Greenwood, 76’), Bruno Fernandes (Juan Mata, 89’), Paul Pogba; Edinson Cavani. Cadangan: Juan Mata, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Dean Henderson, Mason Greenwood, Lee Grant, Alex Telles, Daniel James, Amad Diallo Traore, Donny van de Beek, Nemanja Matic, Brandon Williams. Pelatih: Ole Gunnar Solskjaer AS Roma (3-4-3): Pau Lopez (Antonio Mirante, 28’); Chris Smalling, Bryan Cristante, Ibanez; Rick Karsdorp, Amadou Diawara, Jordan Veretout (Gonzalo Villar, 5’), Leonardo Spinazzola (Bruno Peres, 37’); Lorenzo Pellegrini (c), Edin Dzeko, Henrikh Mkhitaryan. Cadangan: Marash Kumbulla, Gonzalo Villar, Riccardo Ciervo, Davide Santon, Carles Perez, Borja Mayoral, Ebrima Darboe, Antonio Mirante, Bruno Peres, Daniel Fuzato. Pelatih: Paulo Fonseca