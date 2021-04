PEMAIN-pemain Ankara Keciorengucu sedang menjadi perbicangan dalam beberapa jam terakhir. Sebab, di tengah laga Giresunspor vs Ankara Keciorengucu di lanjutan pekan ke-28 TFF First League 2020-2021 atau Divisi II Liga Turki semalam, sejumlah pemain mereka kedapatan berbuka puasa di tengah pertandingan.

Ketika adzan Maghrib berkumandang, terjadi insiden yang melibatkan salah satu pemain dari kedua klub tersebut. Karena itu, wasit yang memimpin pertandingan pun menghentikan pertandingan karena ada pemain yang menjalani perawatan.

Ketika wasit sedang mengurus pemain yang cedera itulah, sejumlah pemain Ankara Keciorengucu menuju ke pinggir lapangan. Menurut akun Instagram @islamfy, pemain-pemain Ankara Keciorengucu langsung berbuka puasa ketika insiden pemain cedera terjadi. Terlihat, pemain-pemain Ankara Keciorengucu memakan kurma dan juga minum.

“Pemain-pemain Turki dari klub sepakbola Ankara Keciorengucu, berbuka puasa saat bertanding. Saat insiden terjadi, bertepatan dengan Adzan Maghrib,” tulis akun tersebut.

Sekadar informasi, adzan maghrib di Kota Giresun, lokasi pertandingan Giresunspor vs Ankara Keciorengucu terjadi pada pukul 18.52 waktu setempat. Hal itu tidak berbeda jauh dari waktu kick off laga Giresunspor vs Ankara Keciorengucu.

Meski begitu, ini bukan yang pertama pesepakbola muslim memilih berbuka puasa ketika pertandingan tengah berlangsung. Sebelumnya momen unik terjadi pada 2018, atau beberapa hari sebelum gelaran Piala Dunia 2018.

Sebelum turun di Piala Dunia 2018, Tunisia menjalani dua laga uji coba kontra Portugal dan Turki. Uniknya ketika adzan Maghrib berkumandang, kiper Tunisia, Mouez Hassen, selalu terkapar. (Mouez Hassen saat terkapar) Di saat yang bersamaan, pemain-pemain Tunisia lain langsung merapat ke bangku cadangan. Di saat itulah, Wahb Khazri dan kawan-kawan bisa berbuka puasa, tepatnya di tengah-tengah pertandingan. Sayangnya, kiprah Tunisia di Piala Dunia 2018 tak bisa dibilang apik. Langkah Tunisia terhenti di Fase Grup G setelah kalah bersaing dari Belgia dan Inggris.