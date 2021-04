MANCHESTER – Bintang film dewasa asal Hungaria, Shona River, mengklaim bahwa ada tiga bintang Manchester United pernah berkencan dengannya. Namun, dia tak menyebutkan identitas para pemain.

Pernyataan mengejutkan tersebut disampaikan River dalam podcast, How To Be A Pornstar. Pada acara tersebut dia menceritakan pengalamannya menemani tiga pemain Setan Merah.

Bintang film dewasa itu mengklaim bahwa sebagian besar bintang sepakbola tidak suka membayar seks. Mereka mengharapkan bisa berkencan secara gratis.

"Mereka mengharapkan kamu bersama mereka karena mereka terkenal, tapi mereka tidak ingin benar-benar berkencan denganmu,” katanya mengutip Mirror, Jumat (9/4/2021).

“Mereka ingin kamu sebagai cewek sampingan. Hanya karena mereka punya banyak uang, bukan berarti mereka ingin bermurah hati," tambahnya.

River bahkan menjelaskan ada satu pemain Manchester United yang mengambil uang kembalian untuk membeli piza.

"Saya bertanya kepadanya soal itu, dan dia berkata, 'Maaf, saya memesan pizza untuk teman-teman saya, dan saya mengambilnya karena saya tidak lagi," klaim River. "Itu mungkin melukai egonya jika dia membayar saya," tambahnya. Skandal pemain Man United dengan bintang porno pernah terungkap saat jeda internasional. Saat itu, Mason Greenwood dan Phil Folden (Chelsea) kedapatan memasukkan perempuan ke dalam hotel, tempat Timnas Inggris menginap di Islandia. Pelatih Tim Nasional (Timnas) Inggris, Gareth Southgate, akhirnya memutusakan untuk mencoret Mason Greenwood dan Phil Foden.