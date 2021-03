KLASEMEN Liga Inggris 2020-2021 masih menempatkan Manchester City di puncak klasemen dengan 71 angka, unggul 14 poin dari Manchester United di tempat kedua. Sejatinya, komposisi penghuni lima besar klasemen Liga Inggris 2020-2021 tidak mengalami perubahan.

Sebab, dari penghuni lima besar, hanya West Ham United yang melakoni pertandingan akhir pekan lalu. Posisi tiga masih ditempati Leicester City dengan 56 poin, disusul Chelsea (51) dan West Ham United (49).

(West Ham bermain 3-3 kontra Arsenal)

Tercatat di sepanjang akhir pekan lalu, hanya empat laga yang digelar dalam lanjutan Liga Inggris 2020-2021. Sebanyak empat laga yang dimaksud mempertemukan Fulham vs Leeds United (1-2), Aston Villa vs Tottenham Hotspur (0-2), Brighton & Hove Albion vs Newcastle United (3-0) dan West Ham United vs Arsenal (3-3).

Cuma empat laga yang digelar karena kontestan lain ada yang turun di perempatfinal Piala FA 2020-2021. Karena itu,hanya tim-tim di atas yang jadwalnya memungkinkan untuk melakoni pertandingan.

The Hammers –julukan West Ham – sebenarnya berpeluang mempertipis jarak dengan Chelsea di tempat keempat. Menjamu Arsenal semalam, skuad asuhan David Moyes itu sempat unggul 3-1 di paruh pertama.

Sayangnya, keunggulan itu tidak bertahan sampai akhir laga. Sebab, Arsenal sanggup mencetak dua gol di babak tambahan, sehingga skor akhir laga West Ham vs Arsenal adalah 3-3.

Kemudian, hasil positif didapatkan Tottenham Hotspur. Mental skuad asuhan Jose Mourinho ini tidak runtuh meski pada Jumat 19 Maret 2021 dini hari WIB, baru saja dihajar Dinamo Zagreb 0-3 dan gagal lolos ke perempatfinal Liga Eropa 2020-2021. (Carlos Vinicius, cetak gol di laga Aston Villa vs Tottenham) Terbukti, The Lilywhtes –julukan Tottenham– menang 2-0 atas tuan rumah Aston Villa. Gol-gol Tottenham Hotspur dilesakkan Carlos Vinicius pada menit 29 dan eksekusi penalti Harry Kane (68’). Berkat kemenangan ini, Tottenham mulai mendekati zona Liga Champions. Saat ini, Gareth Bale dan kawan-kawan duduk di posisi enam dengan 48 angka, hanya terpaut tiga poin dari Chelsea, klub yang menghuni posisi empat atau batas akhir tim yang lolos ke Liga Champions 2021-2022. Klasemen lengkap Liga Inggris 2020-2021, klik di sini.