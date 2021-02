RCTI akan menyiarkan secara langsung tiga pertandingan babak 16 besar Piala FA 2020-2021 yang berlangsung tengah minggu ini. Sebanyak tiga pertandingan yang dimaksud mempertemukan Swansea City vs Manchester City, Everton vs Tottenham dan Barnsley vs Chelsea.

Laga Swansea vs Man City jadi yang pertama disiarkan. Laga ini dilangsungkan di markas Swansea City pada Kamis 11 Februari 2021 pukul 00.30 WIB. Di atas kertas, Man City dapat menumbangkan The Swans –julukan Swansea.

(Man City akan bertandang ke markas Swansea)

Secara performa, Man City juga sedang on fire. Dalam 10 laga terkini di Liga Inggris 2020-2021, Manchester Biru selalu memenangkan pertandingan.

Selain itu, secara kualitas pemain Man City juga beberapa level di atas Swansea City. Jika pun menurunkan skuad lapis kedua, Manchester Biru diprediksi mampu melaju ke babak perempatfinal.

Kemudian di hari yang sama pada pukul 03.15 WIB, giliran laga Everton vs Tottenham Hotspur yang dipentaskan. Baik Everton dan Tottenham sama-sama berada dalam kepercayaan tinggi.

BACA JUGA: Menang atas West Ham, Man United Samai Rekor 109 Tahun Silam

Tottenham akhirnya meraih kemenangan di ajang Liga Inggris akhir pekan lalu setelah menang 2-0 atas WBA. Dalam tiga pertandingan sebelumnya Tottenham selalu kalah, termasuk ditumbangkan Liverpool 1-3.

Kemudian Everton, mereka tidak terkalahkan dalam dua laga terkini di Liga Inggris 2020-2021. Meski bermain di kandang lawan, klub asuhan Carlo Ancelotti itu sanggup menang 2-1 atas Leeds United serta bermain 3-3 kontra Manchester United. (Calvert-Lewin saat bobol gawang Man United) Karena itu, laga Everton vs Chelsea diprediksi berlangsung sengit. Kemudian, laga pamungkas yang disiarkan RCTI di babak 16 besar Piala FA 2020-2021 mempertemukan Barsnley vs Chelsea pada Jumat 12 Februari 2021 pukul 03.00 WIB Chelsea di atas kertas dijagokan memenangkan pertandingan. Semenjak ditangani Thomas Tuchel, Chelsea tidak terkalahkan di ajang Liga Inggris. Dalam empat pertandingan terkini, The Blues –julukan Chelsea– menang tiga kali dan sekali imbang. Karena itu, Chelsea diprediksi dengan mudah menumbangkan Barsnley, tim yang pernah mereka tumbangkan dengan skor 6-0 di babak ketiga Piala Liga Inggris 2020-2021. Berikut jadwal siaran langsung Piala FA di RCTI: Kamis, 11 Februari 2021 Swansea City vs Manchester City (00.30 WIB) Everton vs Tottenham Hotspur (03.15 WIB) Jumat, 12 Februari 2021 Barsnley vs Chelsea (03.00 WIB). (Ram)