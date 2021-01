SEJUMLAH pemain sepakbola ketika memutuskan untuk pensiun kerap berkarier di dunia sepakbola. Mereka di antaranya, ada yang menjadi pelatih, direktur olahraga klub atau melatih tim junir eks klub yang pernah dibelanya.

Namun, tak sedikit pesepakbola yang mebanting stir setelah menggantung sepatu. Beberapa dari mereka memiliki karier yang sangat jauh dari dunia persepakbolaan.

Berikut lima pesepakbola yang dapatkan pekerjaan lain setelah sepakbola:

5. Morten Gamst Pedersen - Penyanyi Boyband

Pemain sayap asal Norwegia ini pernah bermain di Ewood Park sebagai pemain Blackburn antara 2004 hingga 2013. Namun, sepakbola bukan satu-satunya bakat Pedersen.

Setelah memutuskan pensiun dari dunia sepakbola, Pedersen membentuk boyband. Dia tergabung dalam boyband The Player, bersma empat pemain asal Norwegia lainnya.

The Players hanya merilis satu single, This Is For Real, yang ditulis untuk membantu kampanye Soccer Against Crime. Single itu menjadi hit di seluruh Skandinavia.

Baca juga: 5 Pesepakbola yang Hobi Main Perempuan, Nomor 1 Perdaya 700 Orang!

4. Jerzy Dudek - Pembalap

Saat masih jadi pemain, Jerzy Dudek menjadi andalan Liverpool pada periode 2001 hingga 2007. Dia membantu Liverpool meraih titel juara Liga Champions Eropa pada 2005. Setelah itu, karier kiper asal Polandia itu meredup ketika pindah ke Real Madrid pada 2007. Dia kemudian memutuskan pensiun pada 2011.

Keluar dari dunia sepakbola, Dudek berganti sarung tangan. Dia memilih menjadi pembalap, yang merupakan minatnya sedari keci.

Sejak belia Dudek menyukai gokart. Dia sering mengikuti ajang balap amatiran di kampung halamannya. Kejuaraan terakhir yang pernah diikutinya adalah Volkswagen Castrol Cup yang diadakan di kawasan Eropa Timur.

3. Tim Wiese - Pegulat Tim Wiese memiliki ukuran tubuh yang tinggi dan besar. Tinggi Wiese mencapai 2 meter, yang membuatnya mampu mengintimidasi penyerang lawan saat dia masih menjadi kiper. Namun dia menjadi berita utama karena mengejar karir yang sangat tidak biasa setelah memilih pensiun pada tahun 2014. Dia menandatangani kontrak menjadi pegulat dengan WWE. Dia akhirnya melakukan debutnya di acara langsung WWE di Munich pada 2016, berkompetisi dalam pertandingan 3 lawan 3 bersama Sheamus dan Cesaro. Sayangnya, mimpi gulatnya tidak berjalan dengan baik dan Wiese kembali ke sepakbola amatir setelahnya. 2. Vinnie Jones - Aktor Vinnie Jones pernah berseragam Wimbledon, Leeds United hingga Chelsea. Selama Menjadi pemain, dia terkenal dengan temperamentalnya yang tinggi serta permaianannya yang kasar. Setelah pensiun, Vinnie Jones mengambil jalan berbeda dari sepakbola. Dia menjadi pemain film. Salah satu film yang membuat diingat publik adalah perannya di Lock, Stock, dan Two Smoking Barrels yang ikonik karya Guy Ritchie. Jones kemudian muncul dalam beberapa film terkenal termasuk Snatch, Gone in 60 Seconds, Swordfish, Eurotrip dan X-Men: The Last Stand. Sayangnya, Jones menurun cukup tajam. Jumlah gilm yang bintanginya menurun karena Jones. Pada 2020 dia memainkan peran utama di film Big Ugly. 1. Hakan Sukur  Sopir Taksi Sebuah cerita yang menarik. Mantan striker Turki, Hakan Sukur pindah ke politik Turki setelah pensiun dari sepakbola pada 2008. Dia terpilih dalam pemerintahan Turki, dengan masa depan tampak cerah hingga 2016. Namun, semua berubah drastis. Sukur dituduh merencanakan kudeta terhadap Presiden Turki, Recep Erdogan setelah mengkritiknya di media sosial. Surat perintah kemudian dikeluarkan untuk penangkapannya. Dipaksa melarikan diri ke California. Aset Sukur disita dan dia memulai hidup baru dengan menjadi sopir taksi online dan menjual buku.