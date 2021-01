MANCHESTER – Liverpool takluk 2-3 dari Manchester United di babak keempat Piala FA 2020-2021 yang digelar di Stadion Old Trafford, Senin (25/1/2021) dini hari WIB. Meski secara statistik lebih unggul, The Reds –julukan Liverpool– gagal menumbangkan Man United di Old Trafford.

Secara penguasaan bola, Liverpool lebih unggul dengan dominasi mencapai 58,4 persen. Selain itu, Mohamed Salah dan kawan-kawan juga melepaskan enam shot on target, sama persis dengan Man United.

(Tendangan bebas Bruno Fernandes masuk ke gawang Liverpool)

Hanya saja, Man United lebih pintar dalam memanfaatkan peluang. Dari enam shot on target, tiga di antaranya masuk ke gawang Liverpool kawalan Alisson Becker.

Gol-gol Man United dilesakkan Mason Greenwood pada menit 26, Marcus Rashford (48’) dan Bruno Fernandes (78’). Sementara itu, dua gol Liverpool dilesakkan Mohamed Salah pada menit 18 dan 59.

Kelar pertandingan, fans Liverpool pun terpecah. Ada yang ikhlas Liverpool tersingkir dari Piala FA, namun ada juga yang tidak.

BACA JUGA: Hasil Piala FA Semalam: Man United Depak Liverpool, Chelsea Melaju

Fans yang ikhlas berpendapat, kekalahan ini membuat Liverpool dapat mematangkan fokus ke dua kompetisi yang tim mereka bidik setiap musim, yakni Liga Inggris dan Liga Champions.

“Kami kalah. Setelah itu, kami dapat fokus ke Premier League dan Liga Champions. Turnamen ini seperti ini (Piala FA) tidaklah penting,” tulis akun Ahmed O mengomentari unggahan James Pearce, jurnalis Athletic yang spesialis menulis artikel soal Liverpool. Namun, netizen lain bersama Jorge S. berpandangan lain. Menurutnya kemenangan atas Man United sangat penting. Sebab, Liverpool membutuhkan kemenangan demi mengembalikan kepercayaan diri mereka yang sedang terputuk. Sekadar informasi, dalam lima laga terkini Liga Inggris 2020-2021 Liverpool tak pernah menang dengan koleksi tiga imbang dan dua kalah. Terlebih pada Jumat 29 Januari 2021 dini hari WIB, Liverpool akan menghadapi klub sekelas Totenham Hotspur di lanjutan pekan ke-20 Liga Inggris 2020-2021. “Kami membutuhkan kemenangan demi mengembalikan kepercayaan diri. Hari Kamis (Jumat dini hari WIB) kami akan menghadapi Tottenham,” kata akun Jorge S. Atas hasil buruk yang dialami dalam lima laga terakhir, Liverpool kini tertahan di posisi empat klasemen sementara Liga Inggris 2020-2021 dengan koleksi 34 angka. Liverpool tertinggal enam poin dari Man United di puncak klasemen.