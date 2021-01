SEBANYAK lima laga babak keempat Piala FA 2020-2021 digelar pada Minggu 24 Januari malam WIB. Duel paling menyita perhatian jelas antara Manchester United vs Liverpool yang dimenangi oleh tuan rumah dengan skor tipis 3-2.

Rangkaian pertandingan pada Minggu 24 Januari 2021 dibuka oleh laga Chelsea kontra Luton Town. Perbedaan kualitas kedua kesebelasan membuat Frank Lampard leluasa merotasi skuadnya. Si Biru pun menang dengan skor 3-1.

Sorotan utama pada laga itu adalah Tammy Abraham. Penyerang tengah berkebangsaan Inggris tersebut memborong semua gol kemenangan timnya. Tim tamu hanya bisa membalas sekali lewat Jordan Clark.

Berikutnya ada laga Fulham vs Burnley di Stadion Craven Cottage. The Clarets yang baru saja mengalahkan Liverpool di Liga Inggris, melaju ke babak kelima dengan mulus. Burnley menang telak 3-0 berkat sepasang gol Jay Rodriguez (31’, 71’) dan sumbangan Kevin Long (81’).

Menyusul kemudian laga Brentford vs Leicester City di London. Tuan rumah sempat unggul lebih dulu di menit enam berkat gol Mads Bech Sorensen. The Foxes baru bisa membalikkan keadaan menjadi 3-1 di babak kedua berkat gol Cengiz Under (46’), Youri Tielemans (51’), dan James Maddison (71’).

Seperti sudah disinggung, menu utama dari babak empat Piala FA 2020-2021 adalah laga akbar antara Man United vs Liverpool di Stadion Old Trafford. Kali ini, laga antara musuh bebuyutan itu tidak berjalan membosankan seperti pekan lalu di Liga Inggris.

Liverpool mampu lebih dulu unggul di menit 18 berkat lesatan Mohamed Salah. Delapan menit berselang, giliran Mason Greenwood menyamakan skor. Man United berbalik unggul di menit 48 setelah Marcus Rashford menjebol gawang Alisson Becker. Sayangnya, tim tamu kembali menyamakan skor di menit 58, lagi-lagi lewat Mo Salah. Kemenangan Man United dipastikan lewat tembakan bebas Bruno Fernandes di menit 78. Iblis Merah menang 3-2 dan menyisihkan salah satu kandidat juara. Laga terakhir pada Minggu 24 Januari 2021 malam waktu setempat adalah Everton vs Sheffield Wednesday. The Toffees masih terlalu tangguh buat lawan. Everton menang dengan skor telak 3-0 sekaligus memastikan tempat di babak kelima. Berikut hasil lengkap Piala FA 2020-2021 Semalam: Chelsea vs Luton Town 3-1 Fulham vs Burnley 0-3 Brentford vs Leicester City 1-3 Manchester United vs Liverpool 3-2 Everton vs Sheffield Wednesday 3-0