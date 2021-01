BARCELONA – Kapten Barcelona, Lionel Messi tak terlihat di daftar 11 pemain yang masuk ke dalam team of the year FIFA 21. Hal itu cukup mengagetkan karena untuk pertama kalinya, Messi tak masuk ke dalam 11 pemain terbaik di video game tersebut.

Seperti yang diketahui, FIFA 21 adalah sebuah permainan video sepakbola yang sering dimainkan para pencinta olahraga si kulit bundar tersebut. Video game itu pun memiliki lisensi dari FIFA langsung yang membuat mereka unggul jauh terhadap pesaingnya Pro Evolution Soccer (PES).

Karena memiliki lisensi resmi dari FIFA, tak heran ada berbagai macam hal di dalam video game yang sama persis seperti di kehidupan nyata. Seperti halnya penerapan game of the year yang selalu diumumkan oleh game FIFA tersebut disetiap tahunnya.

Team of the year versi video game FIFA sendiri dimulai sejak 2009 silam. Sejak 2009 itu sampai ke edisi 2020, nama Lionel Messi selalu ada ke dalam 11 pemain terbaik di dalam tim video game tersebut.

Akan tetapi, di versi FIFA 21 justru nama Messi tak ada. Padahal pesaing utama Messi, Cristiano Ronaldo masuk ke dalam team of the year FIFA 21. Bila melihat susunan skuadnya, maka bisa dikatakan Messi tergeser oleh kehadiran bintang Paris Saint-Germain (PSG), yakni Kylian Mbappe.

Tak adanya nama Messi itu pun membuat fans Barcelona murka. Para pendukung Barcelona mengungkapkan kekesalan tak adanya nama Messi itu di media sosial, seperti halnya twitter.

Jadi, tak heran jika kata Messi menjadi salah satu trending di twitter sejak Jumat 22 Januari 2021 malam WIB atau ketika pengumuman team of the year FIFA 21 diumumkan. Banyak fans Barcelona yang tak suka karena Messi dibuang dari 11 pemain terbaik itu.

Sebelumnya di kehidupan nyata, UEFA melemparkan team of the year 2020 versi mereka. Dalam 11 pemain terbaik UEFA itu, Messi terlihat hadir menemani Cristiano Ronaldo dan Robert Lewandowski di lini depan.

Jadi, Anda setuju team of the year yang mana? Versi kehidupan nyata yang mana UEFA memasukkan nama Messi? Atau justru team of the year vers FIFA 21 yang tanpa Messi?

Satu hal yang pasti, di FIFA 21 Messi sebenarnya masih memiliki jumlah overall yang sangat tinggi. Tepatnya pemain asal Argentina itu memiliki overall di angka 93. Sementara Mbappe justru memiliki overall kemampuannya di angka 90.

Team of the Year FIFA 21: Manuel Neuer; Alphonso Davies, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold; Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne, Joshua Kimmich; Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe.