PADA Januari 2019 Manchester United mendatangkan Bruno Fernandes dari Sporting Lisbon. Pembelian itu tepat karena sang pemain berhasil membantu timnya merangkak naik ke posisi ketiga Liga Inggris 2019-2020.

Selain Bruno Fernandes, ada sejumlah transfer besar yang membawa dampak bagi klubnya. Mulai dari Luis Suarez hingga Pierre-Emerick Aubameyang.

Berikut lima transfer Januari terbaik di Liga Inggris menyadur Sportskeeda:

5. Bruno Fernandes (Manchester United)

Bisa dibilang Bruno Fernandes sukses besar di Manchester United. Gelandang Portugal itu bergabung dengan Setan Merah dari Sporting Lisbon pada Januari 2019 dengan nilai transfer 50 juta poundsterling.

Perfoma Bruno Fernandes sangat bagus di awal kariernya bersama Man United. DIa membantu timnya lolos ke Liga Champions dan mencetak delapan gol dan tujuh assist dalam 14 pertandingan di Liga Inggris.

Pemain berusia 26 tahun itu juga sedang bersemangat di musim ini. Bruno telah mencetak 11 gol dan membuat tujuh assist dalam 16 pertandingan di Liga Inggris.

4. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

Kapten Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang bergabung dengan Arsenal dari Borussia Dortmund pada 2018 seharga 55 juta pounsterling. Sejak saat itu dia berhasil membawa warna baru bagi lini serang The Gunners.

Aubameyang menandai debutnya di Liga Inggris dengan mencetak satu gol ke gawang Everton. Sejak saat itu dia mencetak sembilan gol dan memberi empat asistensi dari 13 pertandingan.

Pada 2019, Aubameyang tampil lebih memukau. Dia mendapatkan Golden Boots setelah mengantongi 22 gol dan lima assist dalam 36 penampilan.

Musim lalu, Aubameyang mengulangi pencapaiannya. Dia mencetak 22 golnya terpaut satu satu gol di top skor Liga Inggris 2019-2020, Jamie Vardy.

3. Luis Suarez (Liverpool)

Liverpool membayar Ajax 23 juta pounsterling untuk membawa Luis Suarez pada 2011. Pemain Uruguay itu kemudian menjadi salah satu penyerang terbaik dunia selama bertugas di Merseyside.

Suarez mengantongi 69 gol dan 39 assist dalam 110 penampilan Liga Inggris untuk Liverpool.

Striker tersebut kemudian memiliki salah satu rekor terbesar sepanjang masa dalam musim terakhirnya bersama Liverpool. Suarez mencetak 31 gol dan memberi assist 17 dalam 33 penampilan Liga Inggris dan mendapatkan Golden Boot dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Inggris.

2. Virgil van Dijk (Liverpool) 

Ketika Liverpool membayar 80 juta pounsterling untuk Virgil van Dijk pada 2018, semua orang kebingungan. Mantan bek tengah Southampton bermain beik untuk The Saints, tetapi harga transfernya dinilai tidak pantas bagi pemain asal Belanda tersebut.

Namun, Van Dijk membuktikan kepada semua orang bahwa mereka salah menilainya. Van Dijk telah menjadi salah satu bek tengah terbaik dunia dan membantu kebangkitan The Reds baru-baru ini.

Kehadiran van Dijk di lini belakang Liverpool membantu The Reds memenangkan Liga Champions dan Liga Inggris. Eksploitasi bek Belanda juga membuatnya memenangkan UEFA Men's Player of the Year dan penghargaan Premier League Player of the Season pada 2019.

1. Nemanja Vidic (Manchester United)

Sungguh gila saat Manchester United membayar 7,5 juta pounsterling untuk mendapatkan Nemanja Vidic dari Spartak Moscow pada 2006. Taka da yang mengira bek Serbia tersebut kemudian menjadi salah satu bek tengah terhebat dalam sejarah Liga Inggris.

Nemanja Vidic adalah andalan United di lini belakang dan bersama Rio Ferdinand, telah membentuk benteng Man United sulit ditembus.

Di bawah Sir Alex Ferguson, pemain Serbia itu memenangkan lima gelar Liga Inggris dan satu Liga Champions.