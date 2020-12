JOSE MOURINHO sebagai pelatih sepakbola selalu memberikan trofi untuk tim yang sedang dilatihnya. Pelatih asal Portugal itu juga memiliki deretan mobil mewah, satu di antaranya mobil yang diproduksi secara terbatas.

Pelatih yang kini mengasuh Tottenham Hotspur tersebut sebenarnya senang mengendarai mobil. Namun, sejak kembali tinggal di Inggris dia memilih menyewa sopir agar dia bisa meluangkan waktu santai dengan menonton film atau mengecek ponsel.

Berikut ini deretan mobil pelatih berjuluk The Special One tersebut menyadur The Sun:

Bentley

Saat mengasuh Manchester United, Jose Mourinho pergi ke lapangan latihan Setan Merah dengan mengunakan mobil produksi asal Inggris, Bentley.

Jika dia merasa bosan dengan Bentley, Mourinho akan menggunakan mobil mewah miliknya yang lain. Dia akan mengendarai mobil mewah Jaguar F-Pace.

Ferrari

Mourinho pada Februari 2008 dipecat oleh Chelsea. Namun, lima bulan setelah pemecatan, Mourinho mendapat kado spesial di depan rumahnya.

Kado tersebut berupa 612 Scaglietti Ferrari. Mobil itu sangat istimewa karena hanya diproduksi 60 unit oleh pabrik asal Italia tersebut. Hadiah tersebut bagian dari ulang tahun ke-60 Ferrari.

Mourinho mendapat hadiah istimewa setelah dia memberi tahu mantan bosnya, yakni Roman Abramovic. Andai dia bisa memilih mobil, dia menginginkan Scaglietti empat kursi. Setelah pemberian mobil itu, Mourinho kembali melatih Chelsea pada 2013 setelah pergi ke Inter Milan.

Aston Martin Rapide Saat mengasuh klub Italia, Inter Milan, Jose Mourinho memilih Aston Martin Rapide sebagai tunggangannya. Selama melatih Inter, dia memberikan treble winner, dengan memenangkan Liga Champions, Liga Italia dan Coppa Italia. "Itu musim terbaik dalam karir saya," katanya kepada The Sun. "Saya memenangkan setiap kompetisi dengan Inter. Kami melakukan treble. Pada saat yang sama saya memenangkan Golden Ball FIFA sebagai pelatih.” “Jadi, 2010 adalah musim yang sempurna dan saya membeli sebuah mobil, Aston Martin Rapide. "Ketika saya membelinya, saya berkata kepada putra dan putri saya, 'Itu tidak untuk dijual, kamu harus menyimpannya selamanya'," ujar Mourinho. Jaguar Saat ini, Mourinho lebih banyak terlihat di kursi penumpang di mobil keluaran Jaguar. Bahkan dia menjadi duta merek (brand ambassador) untuk moibl pabrikan Inggris tersebut. "Saya tidak suka mengemudi di Inggris," katanya suatu kali. "Saya harus benar-benar fokus, untuk mengemudi di sisi lain jalan. "Saya senang mengemudi di Portugal. Ini mengganggu saya karena saya tidak menikmati di sini. "Saya punya sopir sekarang, jadi saya bisa menggunakan telepon atau menonton film," pungkasnya.