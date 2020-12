JADWAL Liga Inggris malam ini akan menggelar lima pertandingan. Sebanyak lima pertandingan yang dimaksud mempertemukan Brighton & Hove Albion vs Arsenal, Burnley vs Sheffield United, Southampton vs West Ham United, West Bromwich Albion vs Leeds United dan Manchester United vs Wolverhapton Wanderers.

Arsenal yang sempat gagal menang dalam tujuh laga beruntun Liga Inggris 2020-2021, membuat gebrakan di pekan ke-15 pada Minggu 20 Desember 2020 dini hari WIB. Menjamu Chelsea, Arsenal racikan Mikel Arteta di luar dugaan menang 3-1 atas Chelsea!

(Arsenal menang 3-1 atas Chelsea)

Kemenangan atas Chelsea diprediksi meningkatkan mental bertanding Bukayo Saka dan kawan-kawan. Hal itu saat Arsenal bertandang ke markas Brighton di lanjutan pekan ke-16 Liga Inggris 2020-2021 pada Rabu 30 Desember 2020 pukul 01.45 WIB.

Kemudian pada pukul 03.00 digelar laga Man United vs Wolverhampton. Bisa dibilang, laga ini jadi yang paling menarik perhatian ketimbang empat laga lainnya.

Dibilang menarik karena musim lalu, Man United dan Wolverhampton sama-sama gagal meraih kemenangan ketika bertemu di Liga Inggris. Dalam pertemuan pertama yang digelar di markas Wolverhampton, skor 1-1.

Kemudian ketika gantian mentas di Old Trafford, laga berakhir 0-0. Dalam laga yang digelar di Old Trafford, itu merupakan pertandingan perdana Bruno Fernandes dengan seragam Man United.

Kelar laga itu, Bruno Fernandes muncul menjadi motor serangan Setan Merah. Berkat bantuan Bruno Fernandes, Man United yang awalnya kesulitan menembus empat besar, pada akhirnya finis di posisi tiga Liga Inggris 2019-2020. (Bruno Fernandes, pemain andalan Man United) Kemudian musim ini, Bruno Fernandes juga membantu Man United bersaing di posisi empat besar Liga Inggris. Secara individu, gelandang berpaspor Portugal ini juga tampil luar biasa. Dari 14 pertandingan di Liga Inggris 2020-2021, Bruno Fernandes mengoleksi 10 gol dan 6 assist! Terbaru, Bruno Fernandes mencetak satu gol dan satu assist saat Man United bermain 2-2 kontra Leicester City di pekan ke-15 Liga Inggris 2020-2021. Jadi, akankah Bruno Fernandes kembali meledak di laga Man United vs Wolverhampton? Berikut jadwal Liga Inggris malam ini: Rabu, 30 Desember 2020 Brighton & Hove Albion vs Arsenal (01.00) Burnley vs Sheffield United (01.00) Southampton vs West Ham United (01.00) WBA vs Leeds United (01.00) Man United vs Wolverhampton (03.00)