TAMPAN, kaya dan mempunyai tubuh atletis, membuat Cristiano Ronaldo dipermudah dalam usaha mendapatkan hati sang perempuan pujaan. Semenjak Cristiano Ronaldo berkarier sebagai profesional 2002, sudah tak terhitung lagi jumlah perempuan yang pernah menjalin cinta dengan pesepakbola 35 tahun tersebut.

Dari sekian banyak perempuan yang dikencani Cristiano Ronaldo, beberapa di antaranya bekerja sebagai model lingerie, pakaian yang membuat perempuan tampil lebih seksi. Jadi, siapa saja model lingerie yang pernah ditaklukkan Cristiano Ronaldo?

Berikut 5 model lingerie yang ditaklukkan Cristiano Ronaldo:

5. Gemma Atkinson





Gemma Atkinson saat ini berprofesi sebagai model fitness atau kebugaran. Namun, ketika menjalin cinta dengan Cristiano Ronaldo pada 2007, Gemma Atkinson menyandang status sebagai model lingerie termahal Inggris.

Gemma Atkinson pun pernah menceritakan kencan pertamanya dengan Cristiano Ronaldo pada medio 2007. Dalam pengakuan perempuan yang kini berusia 36 tahun tersebut, kencan pertama yang dilakukan Gemma Atkinson dan Cristiano Ronaldo berjalan aneh.

“Kami berkencan di rumah saya dan minum secangkir teh, sambil menonton Only Fools and Horses, benar-benar,” kata Gemma Atkinson mengutip dari Hello Magazine, Kamis.

“Saya tidak tahu apakah ia menyukai program itu atau tidak. Hanya menyaksikan acara televisi itu sambil menikmati secangkir teh. Sepertinya ia menikmatinya,” lanjut Gemma Atkinson.

4. Alexandra Mendez





Alexandra Mendez dan Cristiano Ronaldo memang tidak sempat bertemu. Meski hanya berkomunikasi via chat, Alexandra Mendez sudah dibuat kesengsem pesepakbola 35 tahun tersebut.

Hal itu diungkapkan Alexandra Mendez saat muncul di salah satu reality show di televisi Peru. Pada 2016, Cristiano Ronaldo meminta nomor telefon Alexandra Mendez via direct message (DM) Instagram. Tahu mendapat pesan dari pesepakbola sekelas Cristiano Ronaldo, Alexandra Mendez tidak pikir panjang.

Ia langsung mengirimkan nomor telefonnya kepada Cristiano Ronaldo. Sejak saat itu, keduanya intens berhubung via chat. Dalam pengakuan Alexandra Mendez, dalam sebuah kesempatan Cristiano Ronaldo mengajaknya taruhan.

Cristiano Ronaldo mengatakan jika mencetak gol, ia berjanji akan menggigit bokong Alexandra Mendez. Alexandra Mendez sebenarnya mengiyakan penawaran Cristiano Ronaldo. Hanya saja, karena hingga kini keduanya tak kunjung bertemu, Alexandra Mendez dan Cristiano Ronaldo gagal menunaikan hasil taruhannya tersebut.

“Itu (taruhan tersebut) kurang lebih terjadi tiga tahun yang lalu. Sayangnya, musim panas 2016 Cristiano Ronaldo bertemu Georgina Rodriguez. Jika tidak, mungkin ia sudah bertemu saya,” kata Alexandra Mendez mengutip dari The Sun.

3. Daniella Chavez

Daniella Chavez merupakan model majalah dewasa asal Amerika Serikat, playboy. Ia tak segan menonjolkan tubuh seksinya di akun Instagram-nya @daniellachavezofficial. Tak heran, jumlah followers Daniella Chavez di Instagram mencapai 13,6 juta! Daniella Chavez mengaku pernah bercinta dengan Cristiano Ronaldo pada November 2014. Sebelum bertemu, keduanya intens berkomunikasi via skype dan email. “Saya bertemu Cristiano (Ronaldo) pada November 2014 di Amerika Serikat. Kami telah berbincang banyak di email dan Skype,” kata Daniella Chavez saat diwawancara media Meksiko Reforma, Okezone mengutip dari Daily Mail. Setelah bertemu langsung, Daniella Chavez langsung mengetahui karakter asli Cristiano Ronaldo. Ia menilai Cristiano Ronaldo sebagai sosok pemalu, tidak seperti pandangan orang kebanyakan yang menilai CR7 sebagai pribadi yang angkuh. “Cristiano pada awalnya sangat pemalu. Tetapi, ketika ia mampu membangun kepercayaan dirinya, ia merupakan pria yang baik,” lanjut Daniella Chavez. 2. Natacha Rodrigues

Natacha Rodrigues menggoda Cristiano Ronaldo via DM Instagram pada 2015, atau tak lama setelah CR7 pisah jalan dengan supermodel asal Rusia, Irina Shayk. Sejak saat itu, keduanya intens menjalin hubungan via chat hingga akhirnya bertemu pada 2017. Di momen itulah, Cristiano Ronaldo dan Natacha Rodrigues melakukan aktivitas bercinta. Saat itu, Natacha Rodrigues mengaku mau bercinta dengan Cristiano Ronaldo karena nge-fans dengan pesepakbola yang kini bermain untuk Juventus tersebut. 1. Georgina Rodriguez

Sebelum kenal Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez bekerja sebagai asisten penjualan di salah satu brand fashion ternama. Namun, semenjak menjalin kasih dengan Cristiano Ronaldo pada 2016, Georgina Rodriguez muncul sebagai model papan atas. Saat ini, Georgina Rodriguez dikontrak sebagai model perusahaan pakaian dalam ternama asal Italia, Yamamay. Hubungan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez pun adem ayem hingga kini. Hubungan keduanya yang terjalin empat tahun terakhir ini sudah dikaruniai satu anak perempuan. Anak tersebut diberi nama Alana Martina yang lahir pada 12 November 2017. Selain Alana Martina, Georgina Rodriguez juga mengurusi tiga anak Cristiano Ronaldo lainnya, yakni Cristiano Ronaldo Jr (buah cinta CR7 dengan perempuan Amerika Serikat) serta si kembar Eva dan Mateo (hasil bayi tabung).