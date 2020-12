KALENDER 2020 tak lama lagi akan segera berakhir. Namun, sepanjang tahun ini telah bermunculan banyak pesepakbola yang mencuri perhatian, utamanya dari ajang Liga Inggris yang disebut-sebut sebagai liga terbaik di dunia.

Tak jarang pesepakbola yang semula tidak terlalu dikenal namanya, kini justru menjadi sorotan utama karena penampilan impresifnya di sepanjang 2020. Berikut ini adalah lima pemain terbaik Liga Inggris di sepanjang 2020:

5. Bruno Fernandes (Man United)

Bruno Fernandes sejatinya baru dierkrut oleh Manchester United pada bursa transfer Januari 2020. Akan tetapi, dalam waktu singkat ia telah menjadi pemain kunci Setan Merah. Bahkan, bisa dibilang bahwa Bruno Fernandes merupakan pemain terbaik di skuad Man United saat ini dan menjadri ruh dari permainan mereka.

Bertindak sebagai playmaker, Bruno tidak hanya piawai dalam mengirimkan bola, namun ia juga cukup sering mencetak gol. Salah satu hal yang menarik dari Bruno adalah caranya mengeksekusi penalti. Hebatnya, dari 15 eksekusi yang ia ambil selama membela Man United, Bruno hanya gagal sekali.

4. Son Heung-min (Tottenham Hotspur)

Son Heung-min menjadi salah satu pemain paling vital di skuad Tottenham Hotspur saat ini. Bagaimana tidak, pasalnya dari 21 pertandingan yang telah dimainkan oleh Son di sepanjang musim 2020-2021, winger berpaspor Korea Selatan itu sukses membukukan 14 gol dan tujuh assist.

Kerja samanya dengan Harry Kane sejatinya telah menjadi terror bagi pertahanan lawan. Son pasalnya tidak hanya sekadar memiliki kecepatan, namun jug kemampuan membuka ruang dan finishing yang bagus.

3. Mohamed Salah (Liverpool)





Sejak bergabung dengan Liverpool pada bursa transfer musim panas 2017, Mohamed Salah bisa dibilang tak pernah memiliki musim yang mengecewakan. Sebab, winger asal Mesir itu selalu memberikan kontribusi besar untuk The Reds, termasuk di sepanjang 2020 ini.

Sepanjang berlangsungnya musim kompetisi 2020-2021 Salah telah membukukan 16 gol dan empat assist dari 21 kali bertanding. Salah pun memimpin daftar top skor sementara Liga Inggris dengan 13 gol dan saat ini Liverpool ada di puncak klasemen dengan tekad mempertahankan gelar juara. Sebuah tahun yang indah bagi Salah.

2. Harry Kane (Tottenham Hotspur)





Musim ini Tottenham Hotspur sedang bersaing untuk bisa meraih gelar juara Liga Inggris setelah pada musim lalu mengalami keterpurukan. Sejauh ini perjalanan The Lilywhites terbilang cukup bagus, dengan Harry Kane menjadi kunci permainan bersama Son Heung-min.

Sepanjang musim kompetisi 2020-2021 berlangsung, Kane telah mencatatkan 15 gol dan 13 assist dari 21 kali bertanding. Jumlah tersebut tentunya sangat fantastis, mengingat posisi Kane sebagai penyerang tengah. Ini juga menunjukkan bahwa Kane adalah pemain tim dan ia tak sungkan memberikan operan untuk rekan-rekannya.

1. Kevin De Bruyne (Man City)





Manchester City memang gagal meraih gelar juara Liga Inggris 2019-2020, namun Kevin De Bruyne didapuk sebagai PFA Player of The Year. Pasalnya, musim lalu De Bruyne memegang peran penting dalam mengantarkan The Citizens menjadi runner-up Liga Inggris dengan membukukan 13 gol dan 20 assist.

Penampilan gemilang De Bruyne itu pun berlanjut ke musim kompetisi 2020-2021. Sejauh ini, si gelandang Belgia sudah menorehkan dua gol dan 11 assist dalam 16 pertandingan yang dilakoninya bersama Man City di semua ajang.