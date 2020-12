IPSWICH – Ipswich Town U-23 memetik kemenangan telak dengan skor 3-0 saat menjamu Watford di ajang Professional U-23 Development League 2 2020-2021. Dalam pertandingan ini, bek Timnas Indonesia U-19. Elkan Baggott, dipercaya tampil sebagai starter.

Bermain sebagai tuan rumah, Ipswich pun tampil dominan sejak awal laga. Hasilnya, pada menit ke-25 mereka mampu membuka keunggulan melalui Ross Crane.

Unggul satu gol, kian meningkat rasa percaya diri para pemain Ipswich. Tak ayal, berselang enam menit kemudian, Ipswich pun menggandakan keunggulannya menjadi 2-0. Kali ini gol dibukukan oleh Zanda Sibiba.

⚽️ Town U23s are about to get under way against Watford at Playford Road [KO 1pm].



🔢 Przybek, Crowe, Baggott, Ndaba, Smith, Healy, Crane, Page, Viral, Siziba, Z Brown.



Best of luck, lads!@CNettraining | #itfc pic.twitter.com/icu5OrGCzT— Ipswich Town FC (@IpswichTown) December 1, 2020