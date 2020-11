Di tengah serangan Liverpool yang bertubi-tubi, hadiah besar datang kepada Brighton. Pada menit ke-19, wasit memutuskan memberi hadiah penalti kepada tuan rumah setelah Neco Williams terlihat menjatuhkan Connolly di kotak terlarang.

Sayangnya lagi-lagi, tuan rumah gagal memanfaatkan peluang emas itu. Maupay yang ditunjuk sebagai algojo gagal mengeksekusi penalti dengan baik. Tendangannya masih melebar ke sisi kanan gawang Liverpool yang dijaga ketat oleh Alisson Becker.

VAR have ruled the goal out for offside. It remains 0-0. https://t.co/5mSzNbKNYW