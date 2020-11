CHELMSFORD – Pemain keturunan Indonesia, Elkan Baggott baru saja berhasil membantu timnya, Ipswich Town U-18 untuk lolos ke putaran ketiga ajang Piala FA Youth 2020. Hal itu karena Ipswich Town U-18 sukses melibas Chelmsford City dengan skor 5-0 di Melbourne Stadium pada putaran kedua Piala FA Youth 2020 tersebut.

Bahkan dalam pertandingan yang berlangsung Selasa (24/11/2020) dini hari WIB itu, Elkan sukses menyumbangkan satu gol dalam pesta 5-0 ke gawang Chelmsford. Tentu hal itu memperlihatkan bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 tersebut semakin matang bermain bersama Ipswich Town U-18.

Elkan juga sebenarnya sudah mulai dipercayai untuk bermain bersama skuad muda dari klub Ipswich Town tersebut. Terbukti dari dipilihnya Elkan untuk bermain sejak awal ketika menghadapi Chelmsford di putaran kedua Piala FA Youth tersebut.

🎥⚽️



All 🖐 of Town’s goals from an impressive victory in the FA Youth Cup this evening.



Well played, lads!#itfc pic.twitter.com/IesRrmySla — Ipswich Town FC (@IpswichTown) November 23, 2020