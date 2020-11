Atas insiden indah itu, para pemain berhenti selama 30 detik pada pertandingan terakhir Liga Wanita Yamaan pada Oktober 2019. Video kemudian diunggah oleh jaringan berita, ESPN yang mendapat respons positif dari warganet.

“Sungguh menakjubkan meski dalam suasana kompetitif. Para pemain ini langsung mengubah pikiran mereka dari mencoba memenangkan laga ke pola pikir inklusif untuk membantu lawan demi untuk sesuatu yang lebih besar dari permainan. Indah,” tulis Erwin Hesse.

“Senang bahwa para pesaingnya segera mengetahui apa yang terjadi dan betapa pentingnya hal itu baginya. Ini indah,” tambah warganet lainnya, Margaret Vincent.

Bigger than sports.When a soccer player's hijab started falling off to reveal her hair, her opponents gathered around to provide cover while she fixed it. (via @JordanFA) pic.twitter.com/rSUxM0S5Xe