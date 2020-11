PEMERAN Deadpool, Ryan Reynolds, ternyata memiliki hobi sepakbola. Bersama kawannya, Rob McElhenney, dia melakukan aksi mengejutkan karena menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Wrexham.

Wrexham merupakan sebuah klub sepak bola Wales yang berbasis di Wrexham, North Wales. Didirikan pada tahun 1864, klub ini adalah salah satu yang tertua di Inggris Raya yang masih ada hingga saat ini dan klub profesional tertua di Wales.

Aktor Hollywood ini ingin menjadikan klub sebagai kekuatan global. Dia pun berencana memproduksi film dokumenter ala Netflix sambil minum-minum dengan penggemar. Demikian dilansir dari The Sun, Senin (16/11/2020).

Para fans yang merupakan pemilik klub memberikan suara terkait pengambil alhan ini. Hal ini dilakukan usai dua sekawan ini memaparkan rencananya via rapat online Zoom.

Reynolds dan McElhenney yang merupakan aktor dan produser di film Its Always Sunny in Philadelphia siap menggunakan uang mereka sendiri untuk menghidupkan kembali klub yang mereka lihat sebagai raksasa tidur.

Mereka pun ingin segera memulai rencananya untuk membawa tim ini ke kompetisi teratas sepakbola Inggris. Sekadar informasi, Wrexham saat ini tampil di National League, atau kasta kelima sepakbola Inggris.

