Kendati dinyatakan positif, namun pihak Federasi Sepakbola Mesir (EFA) akan melakukan tes ulang kepada Salah dan beberapa pemain Mesir dan juga lawan mereka, yakni Togo dalam waktu dekat ini. Hal itu dipilih untuk memastikan hasil dari tes pertama yang sudah mereka lakukan.

“Hasil usapan medis yang dilakukan dalam tim nasional kami (Timnas Mesir) menunjukkan bahwa pemain internasional kami, Mohamed Salah, bintang Liverpool, terinfeksi virus Corona, setelah hasil tesnya positif. Meski begitu, dia (Salah) tidak mengalami gejala apa pun. Sedangkan anggota tim (Timnas Mesir) yang lain dipastikan hasilnya negatif,” bunyi keterangan resmi dari twitter resmi Timnas Mesir, @Pharaohs.

