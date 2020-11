LIVERPOOL – Liverpool sedang mengalami krisis bek tengah setelah sejumlah pemain andalannya mengalami cedera. Menyikapi masalah tersebut, mantan bek Liverpool, Steven Caulker menawarkan diri untuk kembali ke The Reds—julukan Liverpool.

Liverpool kehilangan Joe Gomez saat mengikuti latihan bersama Timnas Inggris dalam jeda internaional. Bek berusia 23 tahun itu mendapat cedera lutut pada Rabu 11 Novemer 2020, menjelang laga persahabatan Inggris melawan Irlandia.

Cederanya Gomez, menambah daftar panjang bek Liverpool yang harus menepi pada musim ini. Liverpool sebelumnya telah kehilangan Virgil van Dijk yang mengalami cedera ligamen lutut sehingga diperkirakan harus beristirahat hingga akhir musim.

Jurgen Klopp, pelatih Liverpool juga kehilangan Fabinho yang mengalami cedera hamstring. Gelandang asal Brasil itu merupakan pelapis Van Dijk sebelum menepi.

Dengan absennya Gomez, Van Dijk dan Fabinho, Liverpool hanya memiliki Joel Matip, satu-satunya bek tengah senior yang masih bugar setelah sembuh dari cedera. Klopp akan mengandalkan Rhys Williams, yang baru berusia 19 tahun.

Melihat kondisi Liverpool, Caulker menawarkan jasanya. Namun, dia meminta satu syarat jika ditarik kembali ke Anfield. Pemain 28 tahun itu pernah dipinjam Liverpool dari Queen Park Rangers pada 2016 selama setengah musim. Dia hanya bermain tiga kali sebagai pemain pengganti dan sekali bermain penuh saat melawan West Ham di Piala FA.

Melalui media sosial, Caulker menawarkan jasanya kepada mantan klubnya. Dia mengomentari sebuat twit soal dirinya yang mencetak lebih banyak gol dibanding bek tengah lainnya di Liga Turki pada musim lalu.

"Saya hanya kembali jika saya bermain di depan!" tulisnya.

Alanyaspor defender Steven Caulker was involved in more goals (9) than any other centre-back in the Turkish Super Lig last season 👀



Bring him home, Jurgen 🤭 pic.twitter.com/0GTybo0Vgy — Goal (@goal) November 11, 2020

Selain bek tengah, Liverpool juga kehilangan bek kanan andalan mereka, Trent Alexander-Arnold. Pemain berusia 22 tahun itu mengalami cedera saat timnya menahan imbang Manchester City di Liga Inggris.

Alexander-Arnold mengalami cedera betis. Dia harus absen membela Liverpool hingga Desember mendatang dan melewatkan setidaknya enam laga di semua kompetisi.