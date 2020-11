MANCHESTER – Tiga angka berhasil dibawa pulang Arsenal pada pekan ketujuh Liga Inggris 2020-2021, Senin (2/11/2020) dini hari WIB. Gol penalti Pierre-Emerick Aubameyang pada menit 68, sudah cukup untuk menaklukkan Manchester United dengan skor tipis 1-0 di Stadion Old Trafford.

Ini menjadi kemenangan pertama The Gunners di Stadion Old Trafford tersebut dalam 14 tahun terakhir di Liga Inggris. Sedangkan bagi Man United, kekalahan ini menodai laga ke-100 Manajer Ole Gunnar Solskjaer. Mereka juga belum menang di Old Trafford pada Liga Inggris 2020-2021 dari empat pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan hati-hati diperagakan kedua kesebelasan sepanjang babak pertama. Man United mencoba bersabar membangun serangan dari belakang, sedangkan Arsenal berusaha menutup semua celah, sembari mengintip peluang.

Baca juga: Skor Kacamata Tutup Babak Pertama Man United vs Arsenal

Hingga 15 menit pertandingan, kedua kesebelasan sama sekali belum mencatatkan peluang berarti. Peluang pertama baru dicatatkan Mason Greenwood pada menit 21. Beruntung, Bernd Leno bisa menepis tembakan dari sudut sempit itu.

Duel di lini tengah lebih banyak mendominasi jalannya babak pertama. Baik Man United dan Arsenal terlihat kesulitan membongkar pertahanan lawan. Arsenal baru bisa mendapat peluang gol pada menit 39. Tembakan Willian, memanfaatkan kesalahan lini belakang tuan rumah, sayangnya membentur mistar.

Arsenal kembali mendapat peluang dari sundulan Bukayo Saka di menit 44. Namun, bola masih melambung. Tidak ada gol tercipta hingga wasit Mike Dean meniup peluit panjang tanda jeda turun minum.

Babak Kedua Belum pernah menang di kandang sendiri pada Liga Inggris 2020-2021, memaksa Man United lebih keluar menyerang pada paruh kedua. Peluang justru didapat oleh Arsenal pada menit 52, memanfaatkan kesalahan Fred. Akan tetapi, tembakan Aubameyang justru melebar. Man United juga mendapat peluang pada menit 56 lewat sundulan, yakni Harry Maguire. Sayangnya, tandukan sang kapten masih belum menemui sasaran. Dua menit berselang, giliran Thomas Partey mencoba peruntungan dari jarak jauh, tetapi tembakannya mengarah ke pelukan David de Gea. Pelanggaran Paul Pogba pada menit 68 memaksa wasit Mike Dean menunjuk titik putih. Pierre-Emerick Aubameyang yang maju sebagai algojo, mampu menuntaskan tugasnya dengan baik. Gol tersebut membuat Man United tersadar. Tekanan tuan rumah semakin hebat memasuki 10 menit akhir laga. Akan tetapi, Man United minim mengkreasi peluang sepanjang sisa pertandingan. Tambahan waktu empat menit gagal dimanfaatkan. Arsenal bertahan sangat dalam untuk membawa pulang kemenangan. Susunan Pemain Manchester United: David de Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw; Fred Rodrigues (Nemanja Matic 62’), Scott McTominay, Paul Pogba; Bruno Fernandes (Donny van de Beek 75’); Mason Greenwood (Edinson Cavani 75’), Marcus Rashford Cadangan: Dean Henderson, Axel Tuanzebe, Brandon Williams, Juan Mata, Nemanja Matic, Donny van de Beek, Edinson Cavani Manajer: Ole Gunnar Solskjaer Arsenal: Bernd Leno; Rob Holding, Gabriel Magalhaes, Kieran Tierney; Hector Bellerin, Mohamed Elneny, Thomas Partey, Bukayo Saka; Willian Borges (Ainsley Maitland-Niles 86’), Alexandre Lacazette (Eddie Nketiah 76’), Pierre-Emerick Aubameyang (Shkodran Mustafi 87’) Cadangan: Alex Runarsson, Shkodran Mustafi, Granit Xhaka, Eddie Nketiah, Dani Ceballos, Ainsley Maitland-Niles, Nicolas Pepe Manajer: Mikel Arteta