MANCHESTER United menang 4-1 atas Newcastle United di pekan kelima Liga Inggris 2020-2021, Minggu (18/10/2020) dini hari WIB. Gol-gol Man United dilesakkan Harry Maguire pada menit 23, Bruno Fernandes (86’), Aaron Wan-Bissaka (90’) dan Marcus Rashford (90+6’).

Sementara itu, gol tunggal Newcastle United tercipta karena gol bunuh diri fullback kiri Man United, Luke Shaw. Lantas, apa saja faktor yang membuat Man United menang telak atas Newcastle United, mengingat di laga sebelumnya mereka dibantai Tottenham Hotspur 1-6?

Berikut 5 penyebab Manchester United menang 4-1 atas Newcastle:

5. Perubahan Ole Gunnar Solskjaer

Pelatih Man United, Ole Gunnar Solskjaer, membuat perubahan masif di lini tengah dan depan. Gelandang double pivot yang biasanya dipercayakan kepada Nemanja Matic dan Paul Pogba, kini diisi Fred dan Scott McTominay.

Kehadiran Fred dan McTominay membuat lini tengah Man United makin solid. Sementara di lini depan, ketiadaan Anthony Martial membuat Solskjaer memasang Marcus Rashford sebagai ujung tombak.

Sementara itu, posisi winger ditempati Juan Mata dan Daniel James. Kombinasi ini menghasilkan hasil positif bagi Man United. Rashford mencetak satu gol dan dua assist, sedangkan Mata mencetak assist atas gol pertama Man United yang dibuat Harry Maguire.

4. Bruno Fernandes dan Marcus Rashford Menggila

Bruno Fernandes dan Marcus Rashford layak disebut sebagai bintang kemenangan Man United dalam semalam. Sebab, keduanya tak hanya mencetak gol, namun juga menciptakan assist.

Rashford mencetak gol pada menit 90+6, sedangkan untuk assist ia berkontribusi atas gol yang dibuat Bruno Fernandes dan Wan-Bissaka. Sementara Bruno Fernandes membuat gol pada menit 86, dan mencetak assist atas gol yang dibuat Rashford.

3. Kebangkitan Harry Maguire





Sebelum laga Newcastle vs Man United digelar, pelatih Solskjaer disarankan untuk mencadangkan Maguire. Sebab, Maguire membuat sejumlah blunder di laga Man United vs Tottenham Hotspur dua pekan dan lalu, dan terkena kartu merah di pertandingan Tim Nasional Inggris vs Denmark.

Namun, Maguire membalikkan semua prediksi di atas di laga kontra Newcastle. Maguire membuka gol Man United lewat sundulan pada menit 23. Selain itu sepanjang pertandingan, kapten Man United ini membuat delapan sapuan.

2. Wan-Bissaka





Mantan pemain Crystal Palace ini membuktikan dirinya tak hanya cuma bisa bertahan, namun juga dapat membantu serangan. Hal itu dibuktikan lewat golnya di laga kontra Newcastle United.

Sebelumnya, pesepakbola legenda Man United Wayne Rooney agak meragukan kualitas Wan-Bissaka. Sebab, Wan-Bissaka tidak seperti fullback modern lainnya, yakni jago dalam bertahan dan membangun serangan.

1. Bantu Solskjaer





Kekalahan di laga ini dapat membuat Solskjaer dipecat dari kursi pelatih Man United. Karena itu, Solskjaer menurunkan seluruh pemain yang dipercaya dapat membantunya lepas dari jeratan pemecatan.

Benar saja, sejumlah pemain yang awalnya menjadi pemain cadangan, tampil apik ketika dipercaya sebagai personel utama. Hal itu ditunjukkan Fred, McTominay dan Juan Mata.

Akankah nama-nama di atas kembali dipercaya Solskjaer di laga-laga selanjutnya? Peluangnya sangat besar.