BRUSSEL – Tim Nasional (Timnas) Belgia mendapat kabar kurang menyenangkan jelang berhadapan dengan Islandia di UEFA Nations League 2020-2021. Gelandang andalan mereka, Kevin de Bruyne, dikabarkan berada dalam kondisi yang kurang bugar hingga memutuskan pulang ke klubnya, yakni Manchester City.

Kabar ini telah disampaikan langsung oleh pihak Timnas Belgia dalam sebuah unggahan di akun Twitter resminya. Mereka menuliskan bahwa De Bruyne kini telah kembali ke Man City karena kondisinya yang kurang fit untuk menjalani laga kontra Islandia.

UPDATE: @DeBruyneKev returned to his club. He couldn’t be fit enough to play against Iceland. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 12, 2020