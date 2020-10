MANCHESTER – Manchester United berhasil memperkuat sektor depan mereka dengan mendatangkan Edinson Cavani secara gratis di hari terakhir bursa transfer musim panas 2020. Ketika diumumkan menjadi bagian dari Setan Merah untuk musim 2020-2021, pihak klub tak memberitahu lebih detail akan mengenakan nomor punggung berapa Cavani nantinya.

Kendati begitu, kini semua pertanyaan itu sudah ada jawabannya. Sebab Man United baru saja menyampaikan bahwa klub asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut mempercayakan nomor punggung tujuh kepada pemain asal Uruguay itu.

👕 7️⃣@ECavaniOfficial will become the latest Red to don our number seven shirt 🔴#MUFC