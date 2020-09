LONDON – Pesepakbola top wanita, Alex Morgan, akan menjalani musim 2020-2021 di kompetisi Liga Inggris bersama Tottenham Hotspur. Tim wanita Tottenham telah mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani Alex Morgan.

Striker berusia 31 tahun itu akan bergabung dengan klub London Utara dari Orlando Pride dengan kontrak satu tahun. Alex yang barus saja melahirkan seorang anak itu akan mengenakan jersey nomor punggung 13 di Tottenham.

2020 is the year of the unexpected, but next up — the first stamp on Charlie's passport. #COYS @SpursWomen pic.twitter.com/EkGnmFaQBN— Alex Morgan (@alexmorgan13) September 12, 2020