IBADAH haji merupakan bagian dari rukun Islam. Pergi Haji ke Mekkah adalah kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Haji (ziarah) ke Baitullah Mekkah wajibnya dilakukan satu kali seumur hidup.

Kenapa diwajibkan hanya untuk orang-orang yang mampu? Sebab melakukan ibadah haji pada umumnya akan melibatkan dua hal yakni menggabungkan finansial dan fisik.

Umat Islam yang menunaikan ibadah haji harus pergi meninggalkan tanah airnya dengan mengalami berbagai rintangan dan menjalani kehidupan sebagai pengembara.

Selain itu, umat Islam yang hendak ke Tanah Suci juga harus merelakan harta bendanya sebagai biaya transpotasi. Semua itu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal itu tidak terkecuali bagi para pesepakbola muslim Eropa yang ingin menunaikan ibadah haji.

Melansir dari laman Sportskeeda, Jumat (21/7/2020), berikut lima pesepakbola top dunia yang sudah menunaikan ibadah haji.

5. Paul Pogba





Penggawa Manchester United, Paul Pogba, sudah menunaikan ibadah haji tepat pada bulan Ramadhan 2017 lalu. Hal itu diketahui dari postingan sang pemain di akun media sosial instagramnya yang memperlihatkan foto Pogba tengah berswafoto di depan Ka’bah.

Momen tersebut menjadi sangat haru bagi gelandang Timnas Prancis itu. Pogba mengungkapkan bahwa melihat langsung Ka’bah dan jutaan umat Islam melakukan tawaf dan berdoa adalah pemandangan yang paling indah yang pernah ia lihat di hidupnya selama ini. "Most beautiful thing I've seen in my life," tulis Pogba sebagai keterangan foto unggahannya.

4. Franck Ribery





Franck Ribery juga dikenal sebagai sosok pemain muslim yang taat. Mantan penggawa Fiorentina itu telah menunaikan ibadah haji tepatnya pada 2010 lalu.

Ribery sendiri merupakan seorang mualaf dan baru memeluk agama islam pada 2022. Menurutnya, Islam telah mengajarkan ketabahan dalam menjalani kehidupannya yang sangat keras.

”Islam adalah sumber kekuatan saya di dalam dan di luar lapangan sepak bola. Saya mengalami kehidupan yang cukup keras dan saya harus menemukan sesuatu yang membawa saya pada keselamatan dan saya menemukan Islam,” ujar Ribery.

3. Karim Benzema

Penggawa Real Madrid, Karim Benzema, meluangkan waktu untuk beribadah di rumah Allah itu selama musim Haji 2016 lalu. Saat berhaji, bintang Real Madrid itu kabarnya sempat diundang oleh Kementerian Olahraga Arab Saudi di sela-sela kegiatan ibadahnya. Benzema bahkan harus merelakan untuk tidak tampil bersama Timnas Prancis di Piala Eropa 2016 demi bisa menunaikan rukun islam yang kelima. 2. Zinedine Zidane

Ketika masih bermain untuk Real Madrid, Zidane sempat menunaikan rukun Islam ke-5, naik haji. idane ketika itu divonis mengalami cedera otot dan harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Tak hanya itu, ia juga diperintahkan untuk istirahat demi masa pemulihan. Namun, bukannya berbaring dan mengikuti terapi kesehatan, waktu luang itu dimanfaatkan Zidane untuk pergi haji. Ia pergi haji pada 29 Januari 2004, bersama istri dan anak-anaknya. Zidane dan keluarganya mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah. Di sana, ia disebutkan sempat berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. 1.Mesut Ozil

Ozil juga jadi salah satu pesepakbola yang diketahui telah menunaikan rukun islam yang kelima. Hal itu dilakukannya tepat sebelum tampil di Piala Dunia 2016 bersama Tim Nasional (Timnas) Jerman. Tidak hanya itu, gelandang 31 tahun itu memang dikenal sebagai salah satu sosok yang cukup religius. Saat masih membela Real Madrid, Ozil bahkan terlihat tidak pernah jauh dari Alquran miliknya meski ketika berada di ruang ganti tim.

