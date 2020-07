BIRMINGHAM – Manajer Aston Villa, Dean Smith, siap menginstruksikan anak buahnya untuk tampil habis-habisan ketika menghadapi Arsenal, Rabu (22/7/2020) dini hari WIB. Sebab, hasil laga tersebut berpotensi menentukan nasib mereka di kasta teratas Liga Inggris 2019-2020.

Jerat degradasi seakan begitu lekat dengan Aston Villa sepanjang musim ini. Hingga memasuki pekan 37, The Villans masih terjebak di peringkat 18 dengan nilai 31. Mereka berjarak tiga angka dari Watford yang berada di tangga ke-17, batas aman untuk lolos dari degradasi.

Kebetulan, Watford tengah dalam situasi limbung. Manajer Nigel Pearson justru dipecat jelang laga krusial kontra Manchester City. Posisi pria berkebangsaan Inggris itu akan digantikan caretaker Hayden Mullins pada dua laga terakhir.

Di atas kertas, Watford bukan lawan sepadan bagi The Citizens. Bukan tidak mungkin, Man City akan berpesta gol ke gawang The Hornets di Stadion Vicarage Road. Laga tersebut digelar dua jam lebih awal dibandingkan Aston Villa vs Arsenal.

Mengingat kadar pentingnya laga melawan anak asuh Mikel Arteta, Jack Grealish dan kawan-kawan harus tampil habis-habisan demi tiga angka. Hanya dengan cara itu, mereka untuk sementara bisa selamat hingga pekan terakhir.

“Anak-anak harus menjaga level performa mereka, bekerja keras untuk satu sama lain. Jika Anda bisa melakukannya, Anda akan mendapatkan hadiah. Kami sadar membutuhkan kemenangan (melawan Arsenal),” papar Dean Smith dalam konferensi pers, dikutip dari laman resmi Aston Villa, Rabu (22/7/2020).

Aston Villa punya modal bagus jelang menjamu Arsenal. Mereka baru saja menang 2-0 atas Crystal Palace pada pekan 35 dan mengimbangi Everton dengan skor 1-1 di laga berikutnya. Momentum bagus itu coba dipertahankan oleh Dean Smith saat laga krusial. “Kami menang dengan bagus saat melawan Crystal Palace dan diikuti dengan penampilan luar biasa di Everton, di mana kami seharusnya menang. Kami tahu orang-orang selalu berusaha menjatuhkan Anda, tetapi sudah menjadi tugas Anda untuk membuktikan mereka salah,” imbuh manajer berusia 49 tahun itu. Sayangnya, Arsenal sendiri tengah dalam moral yang tinggi. Sebab, mereka sukses menaklukkan dua tim kuat dalam sepekan terakhir. Mesut Ozil dan kawan-kawan pekan lalu berhasil menorehkan luka terhadap sang juara Liga Inggris 2019-2020, Liverpool, dengan skor 2-1. Penampilan gemilang itu berlanjut dengan kemenangan 2-0 atas Man City di Semifinal Piala FA 2019-2020, Minggu 19 Juli dini hari WIB. Dua kemenangan itu sudah pasti membuat Arsenal dalam kepercayaan diri tinggi.

