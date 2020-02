ROMA – Pemerintah Italia tidak mempermasalahkan jika seluruh pertandingan sepakbola tetap digelar di tengah merebaknya Virus Korona. Seperti diberitakan Football Italia, Selasa (25/2/2020), hanya saja, pemerintah Italia meminta kepada otoritas penyelenggara kompetisi agar pertandingan digelar tanpa penonton.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Virus Korona yang lebih masif lagi. Sekadar informasi, Virus Korona mulai merebak di Italia akhir pekan lalu. Setidaknya ada lima wilayah yang terjangkit Virus Korona yakni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria dan Piedmonte.

(Laga Inter vs Ludogorets digelar sesuai jadwal)

Imbasnya, puluhan pertandingan di Serie C dan D mengalami penundaan. Bahkan empat pertandingan Liga Italia juga ditunda akibat adanya Virus Korona. Kempat laga yang dimaksud adalah Inter Milan vs Sampdoria, Torino vs Parma, Hellas Verona vs Cagliari dan Atalanta vs Sassuolo.

Mantan Presiden Federasi Sepakbola Italia (FIGC), Franco Carraro, menyarankan agar kompetisi tidak ditunda. Sebab, jika kompetisi ditunda, klub-klub yang akan berteriak, mengingat jadwal padat akan menerpa mereka.

Karena itu, Carraro memberi saran agar pertandingan-pertandingan digelar tanpa penonton dan solusi itu pun disetujui pemerintah Italia. Karena itu, laga Inter vs Ludogorets Razgrad di leg II babak 32 besar Liga Eropa 2019-2020 akan digelar sesuai jadwal pada Jumat 28 Februai 2020 dini hari WIB. Hanya saja, laga digelar tanpa penonton. Hal itu berarti, seluruh pertandingan pekan ke-26 Liga Italia 2019-2020 yang bergulir akhir pekan ini juga berlangsung sesuai jadwal, termasuk pertandingan Juventus vs Inter pada Senin 2 Maret 2020 dini hari WIB.