LIVERPOOL – Kapten Liverpool, Jordan Herdenson, yakin rapat internal tim beberapa hari sebelum Final Liga Champions 2018-2019 berbuah manis. Sebab, Si Merah akhirnya mampu membawa pulang trofi Liga Champions keenam sepanjang sejarah klub dari Stadion Wanda Metropolitano, Madrid.

Liverpool masih dibayang-bayangi oleh mimpi buruk kegagalan setahun lalu saat takluk 1-3 dari Real Madrid di Final Liga Champions. Apalagi, mereka juga harus menelan pil pahit di Liga Inggris 2018-2019 setelah gagal juara hanya karena selisih satu poin dari Manchester City.

(Baca juga: Klopp Ditelefon Guardiola Usai Menangi Liga Champions)

Sebagai kapten, Jordan Henderson lantas berinisiatif mengumpulkan rekan setimnya pada Rabu 29 Mei 2019, sebelum berangkat ke Madrid. Pada momen tersebut, seluruh skuad saling mengutarakan isi kepala serta berbagai pengalaman baik dan buruk.

“Saya yakin kami akan sangat menyesal jika tidak menang mengingat pengalaman yang kami miliki. Saya berpikir sangat penting untuk berbicara dalam kelompok sebelum final, sebuah perbincangan yang sangat penting,” ujar Jordan Henderson, melansir dari Four Four Two, Selasa (4/6/2019).

“Beberapa dari kami lantas berbicara dan ternyata itu sangat membantu. Kami hanya berbicara soal pertandingan, apa yang kira-kira akan kami alami dan bagaimana cara mengatasinya, dengan memakai pengalaman kami masing-masing,” imbuh pemain berkebangsaan Inggris tersebut.

Pria berusia 28 tahun itu berharap kesuksesan Liverpool di Final Liga Champions 2018-2019 dapat berguna sebagai pijakan meraih lebih banyak trofi di masa depan. Sebab, trofi Si Kuping Besar tentu akan memberi tambahan kepercayaan diri kepada anak asuh Jurgen Klopp.