MANCHESTER – Laga Manchester United vs Chelsea berlangsung menarik semalam. Berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama memburu kemenangan demi finis di posisi empat besar Liga Inggris 2018-2019.

Sayangnya, baik Man United dan Chelsea gagal mendulang tiga poin setelah hasil akhir laga adalah 1-1. Meski begitu, terlepas dari kesengitan yang terjadi, ada satu momen menarik ketika pertandingan memasuki menit 38.

CHELSEA defender Azpilicueta going helpless like a cat fish in a dry pond after one on one with gigantic Romelu Lukaku 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/YVYsSVBo1Q— Zemoono Moono MUFC (@Manches78025926) April 28, 2019