SINGAPURA – Salah satu media yang concern terhadap perkembangan sepakbola di Asia Tenggara, Fox Sports, membahas keunikan yang terjadi di sepakbola Indonesia. Sebab di saat Tim Nasional (Timnas) Indonesia sedang berjuang di Piala AFF 2018, kompetisi sepakbola di Tanah Air tetap bergulir.

Fox Sports mengambil contoh ketika Indonesia bertemu Thailand di matchday ketiga Grup B Piala AFF 2018 yang berlangsung di Stadion Rajamangala, Sabtu 17 November 2018 malam WIB. Di hari yang sama, Liga 1 2018 menggelar empat pertandingan.

(Artikel yang diulas Fox Sports Asia)

Pertandingan itu meliputi Perseru Serui vs Borneo FC, Barito Putera vs Mitra Kukar, PS TIRA vs Sriwijaya FC dan PSMS Medan vs Madura United. Meski begitu, untungnya semua laga di atas digelar sebelum pertandingan Thailand vs Indonesia dimulai.

Rata-rata pertandingan digelar pada pukul 15.30 WIB, sehingga fokus pencinta sepakbola Indonesia nantinya bisa terfokus ke Skuad Garuda saat bertemu Thailand. Sebenarnya ini bukan yang pertama, kompetisi sepakbola di Tanah Air tetap berjalan meski Timnas Indonesia sedang turun di Piala AFF.

Sebelumnya, momen itu terjadi pada Piala AFF 2016, yang mana saat itu kompetisi sepakbola teratas di Tanah Air bernama Indonesia Soccer Championship (ISC) A. Jelas, sentilan dari Fox Sports seharusnya dapat menjadi masukan bagi PSSI untuk lebih jeli dalam menyusun jadwal kompetisi. Hal itu agar tidak berbarengan dengan jadwal Piala AFF atau turnamen antarnegara lainnya.

Seharusnya PSSI dapat menyesuaikan jadwal di atas, mengingat negara Asia Tenggara lain pun mampu melakukannya. Saat ini, liga-liga teras di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan Singapura sudah merampungkan kompetisi.

(Ram)