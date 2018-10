BEKASI - Kepastian Luis Milla sebagai pelatih kepala Tim Nasional (Timnas) Indonesia terus ditunggu. Mantan asistennya, Bima Sakti mengatakan, pria berpaspor Spanyol itu sudah memberi kode lewat pesan singkat Whatsapp.

"Kemarin dia Whatsapp saya: See you. Mungkin artinya ketemu entah dalam mimpi atau apa," tukas Bima Sakti dalam konferensi pers pacalaga Timnas Indonesia vs Hong Kong di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Selasa (16/10/2018).

"Soal Luis Milla kita berharap yang terbaik. Kalau coach Luis tidak bergabung kita harus move on. Tetapi kami berharap setidaknya akan balik lagi sampai AFF," imbuh kapten Timnas Indonesia era 1990-an itu.

Sebagaimana diberitakan, negosiasi mengenai kontrak Luis Milla masih berjalan alot. Mantan pelatih Timnas Spanyol U-21 itu pekan lalu mengirimkan perwakilannya untuk membahas kontrak baru.

 

Milla, yang dikontrak pada Januari 2017, sesungguhnya memiliki masa bakti hingga Asian Games 2018 bersama Timnas Indonesia U-23. Usai berakhirnya kontrak, mantan pemain Barcelona itu lantas pulang ke negaranya untuk mengikuti kursus kepelatihan.

(fmh)