PARIS – Pelatih tim nasional (Timnas) Prancis, Didier Deschamps, yakin perseteruan yang terjadi antara Paul Pogba dengan manajernya di Manchester United, Jose Mourinho, terlalu dilebih-lebihkan. Sebab, bukti yang terpampang di lapangan menyiratkan sebaliknya.

Deschamps mengatakan, pertandingan antara Manchester United vs Newscastle pada akhir pekan lalu membuktikan hubungan Paul Pogba dengan Jose Mourinho baik-baik saja. Sebab, Il Polpo terlihat sangat hebat kala memimpin timnya melakukan come back usai tertinggal 0-2 di babak pertama.

Hubungan Paul Pogba dan Jose Mourinho tampak kurang harmonis setelah orang Portugal itu mencabut jabatan wakil kapten. Namun, menurut Deschamps, sang manajer juga melihat kehebatan yang sama dari mantan pemain Juventus itu di laga kontra Newscastle United.

“Saya pikir itu sedikit dilebih-lebihkan. Mungkin Anda tidak melihat pertandingan terakhir mereka, karena saya melihat kehebatan Paul Pogba. Saya yakin Jose (Mourinho) juga melihat hal yang sama. Beberapa hal benar terjadi dan saya pikir kita sedikit melebih-lebihkan fakta,” ujar Deschamps, dilansir dari Four Four Two, Selasa (9/10/2018).

“Benar bahwa ada sejumlah fakta yang mungkin bisa ditarik kesimpulan. Tidak ada masalah dengan Paul. Saya tidak ingin ikut campur untuk urusan hubungan pemain dengan pelatih mereka di klub,” imbuh pria berusia 49 tahun itu.

Untuk sementara waktu, Pogba bisa melupakan kewajibannya membela Setan Merah. Sebab, pemain berusia 25 tahun itu harus bersiap mengenakan kostum Prancis di jeda internasional dengan menghadapi Islandia pada partai uji coba Jumat 12 Oktober 2018 serta UEFA Nations League kontra Jerman pada 17 Oktober.

