LONDON – Tak ada yang menyangkal kalau Ronaldo de Assís Moreira atau yang lebih dikenal dengan nama Ronaldinho merupakan salah satu pesepakbola terbaik yang pernah ada dalam sejarah. Meski Ronaldinho menikmati masa kejayaannya dan lebih dikenal saat membela Barcelona, namun ia mengakui kalau dirinya justru pernah hampir bergabung dengan Manchester United.

Ronaldinho bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer musim panas 2003 dengan meninggalkan Paris Saint-Germain (PSG). Saat itu, nama Ronaldinho sebenarnya cukup banyak diperebutkan oleh klub-klub elite Eropa, termasuk di antaranya Manchester United, lantaran prestasinya yang membawa Timnas Brasil menjadi Juara Dunia 2002.

(Baca juga: Coutinho Berharap Bisa Ikuti Jejak Ronaldinho di Barcelona)

Man United sebenarnya hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa menyegel tanda tangan Ronaldinho. Klub berjuluk The Red Devils itu bahkan telah mendapatkan beberapa kesepakatan dengan Ronaldinho, di mana yang kurang hanya segelintir detail saja.

Kendati begitu, sebelum Ronaldinho benar-benar menandatangani surat kontrak dengan Man United, calon Presiden Barcelona kala itu, Sandro Rosell, menghubungi Ronaldinho untuk menagih janji sang pemain. Usut punya usut, ternyata jauh sebelum Man United memberikan tawaran kepada Ronaldinho, pria Brasil itu terlebih dahulu telah berjanji kepada Rosell kalau dia akan bergabung dengan El Barca apabila Rosell terpilih menjadi presiden klub.

“Itu hampir terjadi (bergabung) dengan United. Itu hanya sekitar 48 jam, namun Sandro Rosell memberi tahu saya jauh sebelum saya mendapatkan tawaran itu: ‘Jika saya menjadi Presiden Barcelona, akankah Anda bergabung?’ Saya mengatakan ya,” beber Ronaldinho, menyadur dari Four Four Two, Selasa (27/3/2018).

“Itu hanya soal masalah detail dengan United ketika Rosell menelfon saya untuk mengatakan kalau dia akan memenangkan pemilihan di sana. Dan saya memiliki janji kepadanya bahwa saya akan bermain untuk Barca, itu negosiasi yang cepat,” lanjut peraih trofi Ballon d’Or 2004 dan 2005 itu.

“Saya mengatakan kepada United kalau saya telah memilih Barca. Itu pilihan yang tepat. Orang-orang Brasil selalu dicintai Barca. Kami memiliki sejarah di sana. Di luar lapangan itu seperti tidak ada tempat lain lagi di Eropa, jadi kami selalu senang bermain di sana. Saya sangat merindukan Barcelona. Saya memiliki lima musim yang fantastis di sana, di klub yang menyukai para striker dan pemain bertalenta,” tuntas Ronaldinho.

(fmh)