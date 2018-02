LONDON – Kemenangan yang didapat Tottenham Hotspur dengan skor 2-0 atas Manchester United dalam lanjutan pekan ke-25 Liga Inggris 2017-2018 turut membuat striker mereka, Harry Kane, juga kelimpahan banjir pujian. Mantan bek Man United, Rio Ferdinand, bahkan tak ragu menyebut Kane sebagai cerminan seorang striker yang sesungguhnya.

Meski dalam kemenangan 2-0 Spurs tersebut Kane tak turut mencatatkan namanya di papan skor, namun Ferdinand menilai apa yang dilakukan sang striker di lapangan berpengaruh cukup besar pada pertandingan. Pasalnya, Kane mampu membuat konsentrasi barisan pertahanan Man United terganggu.

Dengan catatan saat ini sebagai pemuncak klasemen top skor Liga Inggris, Ferdinand tak ragu menyebut Kane sebagai striker terbaik yang ada di Negeri Ratu Elizabeth. Terlebih lagi dengan penamilannya di laga melawan Man United, yang semakin meyakinkan Ferdinand bahwa Kane memanglah yang terbaik.

Lebih lanjut, Ferdinand juga membandingkan Kane dengan striker Man United, Romelu Lukaku. Eks penggawa Timnas Inggris itu menilai kalau Lukaku memiliki perbandingan yang kontras dengan Kane. Pasalnya, saat ini Lukaku masih harus berjuang untuk menemukan performa terbaiknya. Penampilan Lukaku juga dinilai tidak konsisten.

“Saya rasa Kane menunjukkan hari ini mengapa dia merupakan striker terbaik di Liga Inggris dan salah satu yang paling kuat di Eropa karena dia mengacaukan lini tengah United,” terang Ferdinand, mengutip dari Four Four Two, Kamis (1/2/2018).

“Dia benar-benar mendominasi mereka secara fisik dan membawa orang lain bermain. Kontras antara dia (Kane) dengan Lukaku hari ini sangat jelas, sehingga sulit dipercaya bagi kami semua di sini yang menontonnya,” lanjut Ferdinand.

“Bolanya mengarah ke dia, menempel, menahan lini tengah lawan dan membawa orang lain ke dalam permainan. Itulah nomor sembilan yang sebenarnya. Itulah apa yang Anda ingin lihat dari nomor sembilan,” tuntas pria 39 tahun itu.

Selain Ferdinand, pujian terhadap Kane juga hadir dari mantan pelatih Spurs, Harry Redknapp. Menurutnya, saat ini Kane berada di level yang berbeda dengan Lukaku, yang mana sang striker Inggris tentunya dinilai lebih baik.

“Tidak ada perbandingan. Dia berada di level yang berbeda dengan Lukaku,” ucap Redknapp.

(fmh)