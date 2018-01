ACCRA – Mantan pemain Chelsea, Michael Essien, diberikan penghormatan dari masyarakat Ghana dengan mendirikan sebuah patung yang menyerupai dirinya. Patung tersebut berdiri di Kumasi yang merupakan kota terbesar kedua di Ghana.

Patung tersebut menggambarkan Essien yang tengah akan menendang sebuah bola. Selain itu, patung pemain yang kini memperkuat Persib Bandung tersebut masih mengenakan seragam The Blues –julukan Chelsea.

Patung tersebut pertama kali dipublikasikan oleh seorang wartawan asal Ghana, Saddick Adams, yang mengunggahnya melalui Twitter. Dalam unggahannya tersebut, Adams mengungkapkan bahwa patung ini adalah sebuah pemberian yang sangat indah dari warga Ghana.

Hello @MichaelEssien, I'm not sure you're aware of this your huge honour in Kumasi at that popular Boadi Road. Yesterday the sculpture opened the fence around it was and I saw kids & adults take turns to take pictures. I was humbled. Ghana still loves you. It's Beautiful gift pic.twitter.com/y1CItDP9qW