LONDON – Ajang penghargaan bergengsi kelas dunia tersaji di ibu kota Inggris, London, pada Rabu 23 Oktober 2017 atau Selasa (24/10/2017) dini hari WIB. Sekelas Oscar, kali ini penghargaan tak kalah mewah digelar oleh Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) di London Palladium.

Dengan berjuluk The Best FIFA 2017, ajang penghargaan bagi para pegiat sepakbola termasuk pelatih dan pemain itu tentunya dihadiri banyak bintang di lapangan hijau. Layaknya awards bergengsi di dunia showbiz, The Best FIFA 2017 pun menggelar karpet panjang untuk menyambut bintang yang hadir.

Namun, bukan red carpet yang digelar. Green carpet alias karpet senada warna rumput menjadi arena pertama begitu para tamu yang hadir menginjakkan kakinya di tempat acara. Dilansir dari video yang diunggah akun Youtube resmi FIFATV, deretan nama pemain hebat dunia ikut disambut jepretan kamera wartawan yang hadir.

Dalam video tersebut, terlihat pemain kawakan Real Madrid, Marcelo dan Luca Modric, datang dengan jas rapi dan senyum lebar yang terpatri di wajah keduanya. Sementara Andres Iniesta dan kiper andalan Juventus, Gianluigi Buffon, bercengkrama dengan kolega di atas green carpet itu.

Aktor utama dalam The Best FIFA 2017 tentunya tiga andalan nominasi Pemain Terbaik Dunia, yakni Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Neymar da Silva. Mengenakan jas hitam, La Pulga –sebutan Messi– dan Neymar sempat menyapa para fans yang hadir. Keduanya pun memberikan tanda tangan kepada para penggemar suporter cilik.

Ronaldo yang tampil gagah dengan suit bernuansa hitam juga ikut menyapa fans setianya. Buat heboh green carpet dengan dukungan fans yang hadir, CR7 –begitu Ronaldo dijuluki– sendiri mengalahkan Messi dan Neymar di panggung resmi. Bintang Real Madrid itu pun sukses membawa pulang trofi The Best FIFA Men’s Player 2017. Congrats!

